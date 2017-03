8 đối tượng chém chủ hiệu cầm đồ

21 giờ ngày 2-10, chị Nguyễn Thị Vân Anh (34 tuổi), trú tại phường Khương Thượng, Đống Đa, là chủ hiệu cầm đồ tại 10C-CT9 khu đô thị Định Công, Hoàng Mai đang ngồi trước cửa hiệu cùng với em trai là Nguyễn Tất Tùng (29 tuổi), trú tại tổ 43 Khương Thượng và Đỗ Anh Đức (26 tuổi), trú tại 410 phố Tôn Thất Tùng, Đống Đa, bị khoảng 8 đối tượng cầm dao, kiếm, tuýp nước xông đến đâm chém

Sau vụ loạn đả, Tùng bị thương (bị đâm 1 nhát vào ngực trái, 1 nhát vào tay trái), Đức bị chém sượt tay.

Sau khi gây án các đối tượng bỏ chạy. Công an quận Hoàng Mai điều tra, xác định nguyên nhân do chị Vân Anh kinh doanh cầm đồ có cầm điện thoại di động, khi đối tượng đặt điện thoại đến chuộc lại, do mâu thuẫn về tiền nong nên xảy ra vụ việc trên.