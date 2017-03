8 giờ truy bắt kẻ cướp taxi, vứt xác tài xế xuống ruộng

Ngày 13/11, Công an Hà Nội phối hợp với công an tỉnh Nghệ An đã điều tra làm rõ vụ giết người cướp xe taxi, vứt xác tại cánh đồng Dộc Kỳ, huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Cảnh sát đã bắt Nguyễn Đức Ninh (23 tuổi, lái xe ôtô) và Đoàn Văn Cường (22 tuổi).

Theo cơ quan điều tra, trước đó, anh Nguyễn Văn Chức (ở huyện Phúc Thọ) đi thả vịt đã phát hiện một xác chết nam giới tại cánh đồng Dộc Kỳ, xã Võng Xuyên liền báo cho cơ quan điều tra.

Cảnh sát làm rõ, ngày 12/11, anh Nguyễn Tiến Hạnh (21 tuổi, ở Hòa Bình) điều khiển ôtô của hãng taxi Sông Đà đón khách tại một khách sạn ở Hòa Bình.

Khi chở khách về đến khu vực cánh đồng Dộc Kỳ, xã Võng Xuyên, hai vị khách lộ nguyên hình là những tên cướp. Chúng dùng dao đâm thủng bụng, chém nhiều vết ở mặt, vứt xác tài xế xuống cánh đồng vắng rồi cướp taxi, điện thoại di động.

Từ hiện trường vụ án, cảnh sát xác định được danh tính nạn nhân qua đồng phục mà lái xe taxi mặc. Thông tin của người trực tổng đài hãng taxi cho biết, khoảng 1h20 ngày 12/11, trung tâm báo cho anh Hạnh đi đón khách tại ngã ba Mãn Đức, Tân Lạc. Sau đó, tín hiệu từ bộ đàm của taxi bị mất liên lạc.

Rà soát những số điện thoại đã gọi đến tổng đài, cảnh sát tập trung nghi vấn vào Đoàn Văn Cường (22 tuổi, ở Võng Xuyên, Phúc Thọ). Qua điều tra, cảnh sát phát hiện ngày 8/11, Cường rủ bạn thân là Nguyễn Đức Ninh (23 tuổi, ở cùng xã Võng Xuyên) lên Hòa Bình chơi. Tối 11/11, cả hai đi chơi, đêm đó không về.

Xác định Cường và Ninh là 2 kẻ nghi vấn, cảnh sát đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định hướng di chuyển của chiếc taxi. Chiều 12/11, cảnh sát nhận được tin có 2 thanh niên đi ôtô có dán logo taxi. Chúng dừng xe tại một gara ôtô tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa và bóc logo, tháo đèn.... Sau đó, chúng yêu cầu được đặt xe nhưng chủ gara không nhận. 2 thanh niên tiếp tục đi về hướng Nghệ An.

Đến 16h cùng ngày, Công an Nghệ An đã bắt giữ được 2 thanh niên này. Tại cơ quan điều tra, chúng đã khai nhận tối 11/11, Cường lấy 2 con dao nhọn, đoạn dây dù rồi cùng Ninh đi bộ đến ngã ba Mãn Đức thuê taxi. Để tránh bị nghi ngờ, Ninh rủ thêm bạn gái cùng đi. Dọc đường, bạn gái của Ninh xuống xe.

Khi đi đến cánh đồng Dộc Kỳ, Cường yêu cầu tính tiền. Giả vờ không đem theo tiền, Cường yêu cầu tài xế đi cùng về nhà để lấy tiền. Tưởng thật, anh Hạnh để xe bên đường và đi theo. Đi được một quãng, Cường và Ninh ra hiệu cho nhau rồi rút dao lao đâm cho đến khi nạn nhân gục ngã.

Theo N. Anh (VNE)