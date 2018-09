8 lần chở con gái 11 tuổi đến công an tố cáo 'yêu râu xanh'

Cơ quan Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang xác minh, điều tra vụ việc bà Phạm Thị Ng. (trú huyện Nghi Lộc) tố cáo anh Lê Văn Th. (ở xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc) hiếp dâm cháu Lương Thị Y. (11 tuổi, con gái bà).

Theo bà Ng., chiều 17-6, bà Ng. đi làm về thì con gái chạy đến ôm mẹ khóc. Cháu Y. hoảng sợ nói: “Giờ mẹ đừng cho chú Th. đến nhà mình nữa”. Bà Ng. hỏi: "Tại sao thế con?". Cháu Y. trả lời: “Buổi chiều mẹ đi làm con ở nhà một mình, chú Th. vào nhà vật con xuống đòi hiếp. Lúc đó, may có chị G. đến nên chú ấy thả con ra rồi đi về”.

Bà Ng. chạy sang nhà anh Th. hỏi và mắng: “Chú không được đến nhà tôi nữa. Khi chiều tôi đi làm, chú đến làm gì con bé. Tôi sẽ không tha cho chú đâu, sẽ làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an”. Sau đó, anh Th. nói với bà Ng. là chỉ trêu ghẹo cháu thôi chứ không làm gì cả.

Bà Ng. về ổn định tâm lý cho con gái rồi hỏi thì con mới dám kể ra là từ năm 2016, chú Th. đã đến “sờ soạng” nhiều lần và có lần xâm hại tình dục.

Bà Ng. đi đến nhà cha mẹ anh Th., yêu cầu đưa cháu Y. đến Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An khám và khi bác sĩ đưa tờ giấy kết quả khám thì cha anh Th. cầm giấy kết quả đi về nhà, không trả cho bà Ng. Bà Ng. đành đưa con đến bệnh viện khác khám lại thì bác sĩ cho biết cháu đã rách cái ngàn vàng.

Bà Ng. cũng cho biết thời gian qua, bà đã tám lần chở con gái đến công an huyện, công an tỉnh tố cáo anh Th. và hai lần đưa con đi khám, một lần đưa con đi giám định. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả điều tra của công an. Được biết anh Th. đã có vợ và hai con.