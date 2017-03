8 nam thanh niên ép 2 nữ sinh vào nhà nghỉ hiếp dâm tập thể

Trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Văn Thái - Trưởng Công an huyện Thuận Thành cho biết: Ngày 2/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng về tội Hiếp dâm.

Theo cơ quan công an, ngày 30/10, Nguyễn Thị N và Nguyễn Thị H (cùng SN 1996), đều ở thôn Trung Thành, xã Đại Lai - Gia Bình (Bắc Ninh), hiện đang là học sinh lớp 11 Trường THPT Gia Bình 1 trình báo về việc: Do quen biết qua mạng Internet với một thanh niên tên là Nam ở Thuận Thành, chiều ngày 24/10, Nam đi cùng 1 thanh niên khác đón 2 nữ sinh ra huyện Thuận Thành chơi.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày thì Nam đưa N và H vào phòng 203 nhà nghỉ Thành Đạt 1 ở Trạm Lộ - Thuận Thành ép N quan hệ tình dục. Nam còn thông tin để 7 đối tượng khác là bạn của Nam đến phòng 203 ép N và H quan hệ tình dục.

Sau khi nhận được thông báo, tiến hành xác minh, điều tra, ngày 31/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Thành ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng: Nguyễn Sỹ Nam (SN 1991); Nguyễn Cát Giáp (SN 1994) đều ở Phú Mỹ - Đình Tổ - Thuận Thành - Bắc Ninh.

Đồng thời, cơ quan công an đã làm rõ 6 đối tượng tham gia vụ hãm hiếp tập thể gồm: Nguyễn Danh Tú, Nguyễn Chí Thuận, Nguyễn Văn Trung (cùng SN 1995); Vũ Duy Tân, Trần Tuấn Mạnh, Nguyễn Văn Trọng (cùng SN 1994), đều ở thôn Phú Mỹ, Đình Tổ - Thuận Thành - Bắc Ninh.

Công an huyện Thuận Thành đã tiến hành ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam với các đối tượng về tội “Hiếp dâm” và tiếp tục hoàn tất hồ sơ để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Đoàn Thế Cường (Dân trí)