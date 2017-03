8 trẻ em bị bán sang Trung Quốc chưa tìm được mẹ

Cục Cảnh sát hình sự, Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm- Bộ Công an vừa có Công văn số 1990, đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí, thông báo truy tìm mẹ của 8 trẻ em là nạn nhân bị mua bán sang Trung Quốc. Nội dung công văn như sau:

Ngày 15-07-2011, các lực lượng Công an tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây của Trung Quốc đã triệt phá chuyên án mua bán trẻ sơ sinh từ Việt Nam sang Trung Quốc, bắt giữ 43 đối tượng, khởi tố 24 bị can vì hành vi mua bán trẻ em, trong đó có 10 bị can là người Việt Nam. Vụ việc đã giải cứu được 10 trẻ sơ sinh bị mua bán sang Trung Quốc. 10 cháu bé đều là bé trai, trong đó bé nhỏ nhất 10 ngày tuổi và lớn nhất là 7 tháng tuổi.

Bộ Công an Trung Quốc đã đề nghị Cục Cảnh sát hình sự-Bộ Công an Việt Nam phối hợp điều tra, xác minh vụ việc. Kết quả đã xác định được 10 đối tượng người Việt Nam tham gia mua bán, vận chuyển số trẻ em từ các tỉnh phía Nam ra thành phố Móng Cái, Quảng Ninh và dùng thuyền chở qua sông Ka Long sang Trung Quốc.

Hiện cả 10 cháu đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Cảng Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc (trong đó có 2 cháu đã xác định được mẹ).

Bộ Công an Trung Quốc đang xúc tiến các thủ tục để trao trả các cháu bé về Việt Nam.

Để đảm bảo các quyền và lợi ích của trẻ em, đồng thời đảm bảo việc trao trả và tiếp nhận đúng các thủ tục pháp luật, Cục Cảnh sát hình sự thông báo truy tìm cha, mẹ, người thân của các cháu bé nói trên.

Đề nghị những ai có con ở độ tuổi trên bị cho, bán, mất tích trước ngày 15-07-2011 hoặc những ai biết về các vấn đề liên quan đến sự việc thì liên hệ và cung cấp cho Cục Cảnh sát hình sự-Bộ Công an. Địa chỉ, số 14/38, ngõ 55, đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 06944763. Fax: 04376454, hoặc đồng chí Trần Đình Huấn, số điện thoại: 090.4851.981.