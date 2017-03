80 người đã chết vì mưa lũ

Ban chỉ đạo PCLBTƯ chiều ngày 11.10 xác nhận, thống kê từ các địa phương cho thấy lại có thêm 16 người chết do ảnh hưởng của mưa lũ trong thời gian qua. Cũng theo nguồn thông tin này, số người chết do mưa lũ tại Hoà Bình giảm 1 người so với trước đó nên tổng số người chết do mưa lũ tại các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ hiện là 80 người.

Số người chết tăng thêm tập trung nhiều nhất tại Nghệ An (tăng 13 người) và các tỉnh Sơn La, Yên Bái. Báo cáo của các địa phương cho hay, số người mất tích tại các tỉnh hiện giảm 5 người so với thống kê trước đó, xuống còn 9 người, trong đó Nghệ An giảm 3 người và Sơn La giảm 2 người.

Trong khi đó theo Trung tâm Dự báo KTTVTƯ, lũ đầu nguồn sông Cửu Long đang lên nhanh và có khả năng đạt đỉnh cao nhất năm vào các ngày 16-18.10. Hiện nay, lũ đầu nguồn hệ thống sông này còn thấp hơn trị số trung bình nhiều năm (cùng kỳ) khoảng 0,4-0,5m, song mực nước đến sáng ngày 11.10 trên sông Tiền tại Tân Châu và trên sông Hậu tại Châu Đốc đều ở mức báo động 2.

Dự báo mực nước đỉnh lũ trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng ở mức 3,9m và trên sông Hậu tại Châu Đốc đạt 3,2m, chỉ thấp hơn mức báo động 3 khoảng 0,3m và thấp hơn đỉnh lũ cao nhất năm 2006 khoảng 0,3-0,5m. Đỉnh lũ trên vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên có khả năng xuất hiện vào kỳ triều cường cuối tháng 10. Theo đó, mực nước đỉnh lũ tại các trạm chính có khả năng lên mức báo động 3 và trên báo động 3 từ 0,1-0,3m.