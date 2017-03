80 tuổi dụ dỗ cho kẹo, hại đời cháu bé

"Yêu râu xanh" là một ông già đã gần đất xa trời và đã rời khỏi địa phương sau khi có đơn trình báo của gia đình cháu bé bị hại.

Anh Lê Thanh T., cha của cháu bé L.T.H.T cho biết, ngay sau khi phát hiện sự việc và được cháu T. kể lại chuyện bị "yêu râu xanh" Lê T. (trú cùng thôn 6, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) hãm hiếp nhiều lần, anh đã làm đơn trình báo công an.

Theo đơn trình báo gửi công an của gia đình anh T., nhiều lần cháu T. bị ông Lê T. dụ dỗ vào nhà cho kẹo và hãm hiếp. Sau mỗi lần hãm hiếp, ông ta cho cháu T. 20.000 đồng và đe dọa nếu kể cho ai sẽ bị ông giết chết nên cháu không dám kể với cha mẹ.

Theo lời khai của cháu T., suốt học kỳ 2 năm lớp 5 cho đến tháng 10/2010, ông Lê T. đã rất nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm em. Cháu T. không nhớ bị ông Lê T. hiếp dâm bao nhiêu lần và cũng không nhớ được ngày tháng bị làm hại.



Cháu T. vẫn vô tư không biết mình bị hãm hại

Đến ngày 25/10/2010, cô ruột cháu T. là bà Lê Thị Thước phát hiện cháu đi vào nhà ông Lê T. Sau đó bà thấy ông T. bồng cháu mình lên và đóng cửa nhà lại. Bà Thước liền la lên, sau đó ông Lê T. đã mở cửa sau bắt cháu T. chạy trốn.

Đã hơn 1 tháng trôi qua, mặc dù đã có kết quả giám định pháp y: “Kết luận bản giám định số 676/GĐTT10, cháu T. đã bị thực hiện hành vì dâm ô”. Nhưng không hiểu sao vụ việc vẫn không được cơ quan công an huyện Núi Thành xử lý.



Anh Lê Thanh T. bức xúc cho biết, kể từ ngày nhận được đơn thư tố cáo, công an huyện Núi Thành đã mời gia đình bị hại cùng cháu bé lên để lấy lời khai. Kể từ đó đến nay, công an vẫn chưa có câu trả lời vụ việc sẽ được xử lý thế nào.

Lãnh đạo Đội cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành từ chối trả lời khi P.V đặt vấn đề về vụ hiếp dâm này. Tuy nhiên, theo đại tá Nguyễn Đức Tiệp, Trưởng công an huyện Núi Thành, vụ án đang tiến hành điều tra.

Không riêng gì anh T., mà nhiều người dân địa phương cũng rất bức xúc trước việc "yêu râu xanh" được xác định là hãm hại cháu bé mà chưa bị xử lý.

“Đây là vụ việc nghiêm trọng, nếu không được giải quyết dứt điểm, chúng tôi sẽ cùng nhau kiến nghị lên cấp trên…” - người dân ở thôn 6 nói.





Theo Vũ Trung (VNN)