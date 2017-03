81 container trị giá hơn 4 tỉ đồng ‘biến mất tăm’

Theo thông tin ban đầu, ông Mai Đăng Diễn (ngụ quận Bình Thạnh) gửi đơn tố cáo ông Phạm Hoàng N. và ông Nguyễn Dũng C. có hành vi chiếm đoạt 81 container của ông.

Cụ thể đơn, ông N. và ông C. (ngụ quận 10) ký hợp đồng thuê container của ông Diễn. Theo hợp đồng, từ tháng 3 đến tháng 6-2014, ông N., ông C. đã nhận của ông Diễn 81 container tại bãi Nông Lâm depot (phường Linh Trung, quận Thủ Đức). Sau đó ông N., ông C. không thanh toán tiền thuê, sử dụng container. Ông N. và ông C. cho biết đã giao cho người khác sử dụng, không biết lai lịch địa chỉ người này và hiện không xác định được số container đang ở đâu.

Hiện cơ quan điều tra đang truy tìm 81 container loại 40’HC (cao), 40’SD (thấp) và loại 20’SD liên quan đến vụ việc. Công an cũng kêu gọi ai đang sử dụng số container này thì báo về Đội 8 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP.HCM, gặp điều tra viên Lê Hải Triều, điện thoại 08.38640548.

H.TUYẾT