8,5 tấn thịt và mỡ động vật bẩn suýt lên bàn nhậu

Trước đó, sáng 21-11, trong lúc tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1A, TP Hà Tĩnh, tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ xe đầu kéo mang biển số 51D-058.49 kéo rơmoóc biển số 51R-176.59 chở 5,5 tấn thịt, nầm heo và mỡ động vật bẩn nêu trên đã bốc mùi hôi thối.





Xe tải chở ba tấn mỡ động vật và da hôi thối ra Hà Nội bị bắt giữ tại Nghệ An.



Tài xế Lê Cao Tiến (trú TP Quy Nhơn, Bình Định) khai báo đã nhận chở thuê số lượng mỡ và thịt động vật trên từ Hà Nội vào TP.HCM với tiền cước 10 triệu đồng qua một người trung gian chứ không biết chủ hàng. Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã lập biên bản xử phạt hành chính tài xế Tiến số tiền 70 triệu đồng.



. Cũng sáng nay (24-11), xe tải biển số 29C-396.96 đang chạy trên quốc lộ 48 (thuộc địa phận xã Nghĩa Thuận, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) thì lực lượng Đội kiểm soát giao thông 1.48 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra trên xe, công an thu giữ 2,1 tấn mỡ động vật các loại và 1,3 tấn da động vật đang bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Tài xế xe tải là Đỗ Văn Dũng (50 tuổi, trú huyện Thường Tín, Hà Nội) không xuất trình được giấy tờ chứng minh rõ nguồn gốc số hàng hóa trên.

Tại cơ quan Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An), anh Dũng khai báo số mỡ động vật trên thu mua của người dân trên địa bàn thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn để đưa về Hà Nội tiêu thụ.

. Trước đó, chiều 21-11, Công an huyện Nghĩa Đàn bắt quả tang ông Phạm Xuân Liên (75 tuổi, trú xóm Đông Phong, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn) đang đun nấu mỡ bẩn.

Tại hiện trường, công an thu giữ được 700 kg mỡ bẩn đã nấu thành phẩm đóng vào bao và hai chậu thau chứa dầu mỡ đang sản xuất chưa đóng bao bì và một số mỡ nước đang chế biến. Bước đầu ông Liên khai nhận đã đi thu gom mỡ động vật không rõ nguồn gốc mang chế biến để tiêu thụ tại Hà Nội.