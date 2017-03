89.400 đối tượng bị bắt từ tin báo của dân

Trong 10 năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã giải quyết việc làm cho 20.024 người, giúp vốn làm ăn cho 14.263 đối tượng vi phạm pháp luật với số tiền hơn 13 tỉ đồng. Người dân cung cấp cho công an 828.705 tin liên quan đến an ninh trật tự (ANTT), giúp cơ quan công an giải quyết 161.209 vụ việc, bắt giữ 89.400 đối tượng. Trong đó, bắt 20.506 đối tượng phạm pháp quả tang, giao nộp công an 3.208 khẩu súng, lựu đạn, trái nổ, 40.752 viên đạn các loại và 22.839 vũ khí thô sơ.

Riêng khối cơ quan, doanh nghiệp cũng đã cung cấp cho công an 24.075 tin về ANTT, bắt 2.872 đối tượng phạm pháp quả tang. Trong quá trình thực hiện cuộc vận động, có một số mô hình do Công an TP xây dựng đạt hiệu quả như: “Hộ, nhóm hộ, tổ dân phố, tổ nhân dân tự quản về ANTT”, “Nhà trọ tự quản”, “Tổ xe ôm tự quản”…

Theo T.Tiến (NLĐ)