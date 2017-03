90 vụ vận chuyển vũ khí qua sân bay Tân Sơn Nhất

Trong đó có 90 trường hợp vận chuyển trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ”. VNE dẫn lời Giám đốc sân bay Tân Sơn Nhất Đặng Tuấn Tú như trên tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ngày 3-12. Cũng theo ông Tú, sân bay Tân Sơn Nhất còn ghi nhận 26 lần người dân chiếu đèn laser vào máy bay và hai trường hợp liên quan đến sự cố an ninh an toàn mạng.

Lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất đề nghị sớm được thành lập đồn công an tại sân bay nhằm tăng cường đảm bảo an ninh hàng không, trật tự công cộng, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Ngoài ra, trang bị thiết bị kiểm tra soi chiếu, giám sát an ninh hiện đại nhằm đáp ứng tình hình an ninh hàng không thế giới ngày càng có nhiều biến động.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhắc nhở các đơn vị tăng cường kiểm tra thường xuyên hệ thống đường lăn, an ninh mạng, tình trạng soi chiếu tia laser. Cạnh đó quyết liệt phòng, chống buôn lậu nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không.