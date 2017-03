9X dùng nón bảo hiểm đánh người, cướp tài sản

(PLO) - Ngày 26-8, cơ quan CSĐT công an thành phố Tân An (tỉnh Long An) cho biết đang tạm giữ 3 đối tượng cùng sinh năm 1999 là Lê Thị Kim Yến, Nguyễn Thị Bích Ngọc và Cao Thị Minh Thuyền để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, tối 24-8, Nguyễn Thanh Hương (sinh năm 2000) và Hoàng Thị Kim Ngân (sinh năm 2000) chạy xe trên đường tại khu vực tại đường số 2, KDC Thái Dương, phường 6 (thành phố Tân An). Bất ngờ, hai em bị 3 đối tượng Yến, Ngọc và Thuyền áp xe vào lề đường. Lúc này, các đối tượng trên đã dùng mũ bảo hiểm để đánh vào đầu nạn nhân, đồng thời cướp túi xách và chiếc xe đạp điện. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành vây bắt 3 đối tượng trên. HỒNG TRÂM