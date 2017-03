9X liên tục mang thai để buôn ma túy

Thực hiện kế hoạch tấn công, triệt phá các ổ nhóm tội phạm ma túy, hồi 17h ngày 9/6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an Tp Vinh (Nghệ An) đã triệt xóa thành công tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy tại số nhà 30 đường Đặng Tất (khối Tân Thành 2, phường Lê Mao, TP Vinh), bắt quả tang Nguyễn Thị Thảo, (SN 1991, trú tại địa chỉ trên) đang tổ chức cho 2 đối tượng sử dụng ma túy. Quan kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường 14,295 g heroin, 22,045g ma túy đá, 22,260g cần sa và một số dụng cụ sử dụng ma túy đá.



Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thảo khai nhận thường xuyên mua ma túy rồi chia nhỏ bán lẻ cho các con nghiện trên địa bàn thành phố đồng thời, nếu con nghiện có nhu cầu, Thảo sẵn sàng tổ chức cho đối tượng này sử dụng ma túy ngay tại nhà mình.



Trước đó, Nguyễn Thị Thảo cũng đã bị TAND TP Vinh tuyên phạt 36 tháng tù giam nhưng vì đang nuôi con nhỏ nên được hoãn thi hành án. Trong thời gian này, Thảo tiếp tục buôn bán ma túy và mang thai lần 2 để kéo dài thời gian hoãn thi hành án. Tại thời điểm bị bắt, Nguyễn Thị Thảo đang mang thai ở tháng thứ 7.



Chuyên án đang được Công an thành phố Vinh tiếp tục điều tra mở rộng và sớm truy tố đối tượng ra trước pháp luật.



Theo Quang Anh (Dân trí)