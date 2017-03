9X nhảy từ tầng 3 ở trụ sở công an xuống đất Các điều tra viên tháo còng số 8 ở tay, Huấn bất ngờ chạy ra ngoài và liều mình nhảy từ tầng 3 của tòa nhà xuống đất.

Nạn nhân trong vụ việc là Vũ Văn Huấn (SN 1991, trú tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), hiện Huấn đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng đa chấn thương.

Kể lại sự việc, Huấn cho biết, đêm 30/6, Huấn cùng 3 người bạn khác đi trong thành phố Ninh Bình trên một chiếc xe máy, không đội mũ bảo hiểm thì bị một số người đi xe máy dừng xe và dẫn đi.

Huấn được điều trị tại bệnh viện Việt Đức.

Nhóm người này dẫn Huấn và bạn về trụ sở công an TP Ninh Bình, đến lúc này nhóm thanh niên trên mới biết những người kia là cảnh sát.

Theo Huấn, tại đây anh và nhóm bạn bị tách riêng mỗi người một phòng để cảnh sát lấy lời khai. Huấn nói, do công an nghi ngờ Huấn dính líu đến vụ xung đột trên địa bàn thành phố cách đó mấy hôm nên yêu cầu Huấn khai nhận việc này.

Tuy nhiên, trong lời khai, Huấn cam đoan mình không biết và cũng không liên quan đến vụ việc đó. Huấn nói, điều tra viên không tin việc này nên đã đánh đập anh 2 lần, một lần vào lúc 1h sáng 1/7, lần thứ hai vào lúc 8h sáng cùng ngày.

Huấn cho biết, đến lần đánh đập thứ hai vào lúc 8h sáng, anh không chịu nổi và nói với điều tra viên rằng: “Em xin khai”. Lúc này, các điều tra viên tháo còng số 8 ở tay, Huấn bất ngờ chạy ra ngoài và liều mình nhảy từ tầng 3 của tòa nhà xuống đất.

“Em không có tội, điều tra viên ép cung em, em chỉ còn cách nhảy lầu ” – Huấn nói trong đơn.

Nam thanh niên được cảnh sát đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại bệnh viện đa khoa Ninh Bình. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán: “Bệnh nhân Huấn bị ngã từ độ cao 6m, bị đa chấn thương, chấn thương cột sống, gãy xương chân, gãy xương cẳng tay, đốt sống cổ…”.

Người nhà anh Huấn ngay sau đó đã có mặt và yêu cầu chuyển người bệnh lên bệnh viện Việt Đức để cấp cứu nhưng gặp phải sự ngăn cản từ phía công an.

Anh Nguyễn Thanh Nam (28 tuổi, bạn của Huấn – người chứng kiến sự việc) nói rằng, thời điểm gia đình yêu cầu đưa Huấn đi cấp cứu thì công an không cho phép, họ huy động khoảng 50 người mặc áo cảnh sát cơ động, cảnh sát 113… đến vây quanh bệnh viện nhưng trước sức ép của gia đình, Huấn vẫn được chuyển lên bệnh viện Việt Đức.

Anh Nam cũng cung cấp những đoạn video ghi lại hình ảnh hàng chục cảnh sát vây quanh bệnh viện đa khoa Ninh Bình.

Đến ngày 2/7, nạn nhân vẫn tiếp tục phải điều trị tại bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch gãy nhiều bộ phận và đặc biệt là gãy sống lưng dù đã phải nhiều lần phẫu thuật, chi phí chữa trị hiện lên tới hàng chục triệu đồng.

Trong một diễn biến khác, công an TP Ninh Bình cho 3 người bị bắt cùng Huấn về nhà chiều 1/7, những người này nói rằng khi họ về nhà mới biết sự việc Huấn nhảy từ tầng 3 do bị cách ly để lấy lời khai. Họ nói trước khi về, cảnh sát yêu cầu họ viết cam kết trong đó có nội dung cam kết “không bị cảnh sát đánh đập”.

Chiều 2/7, một lãnh đạo công an tỉnh Ninh Bình cho biết, sự việc xảy ra và công an tỉnh đã nhận được báo cáo từ các đơn vị. Hiện công an Nình Bình đang tỉnh đang tiến hành điều tra, làm rõ và sẽ chủ động cung cấp thông tin cho báo chí khi sự việc sáng tỏ.

