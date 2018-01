9X nổ pháo cối mừng sinh nhật bị khởi tố

Ngày 2-1, Cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Phương (27 tuổi, trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh) về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, cuối năm 2017, Phương mời nhóm bạn đến quán ở đường Lý Thường Kiệt (TP Vinh) dự sinh nhật Phương. Tại đây, Phương thể hiện sự oai hùng, đưa pháo nổ ra đốt mừng sinh nhật mình.

Nhóm bạn thay vì can ngăn hành động của Phương lại reo hò, cổ vũ. Phương tiếp tục đốt pháo cối và ném ra đường. Pháo cối nổ lớn khiến người dân giật mình, náo loạn cả đoạn đường.

Khi công an có mặt thì Phương đã chạy trốn. Tuy nhiên, Phương đã bị bắt giữ sau đó và khai nhận hành vi của mình. Được biết Phương đã có tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và tội chống người thi hành công vụ.