“Ác mẫu” Nguyễn Thị Mỳ lãnh 2 năm tù

Từ sớm qua (16-1), cả ngàn người dân huyện Phước Long (Bình Phước) đã tập trung về trụ sở UBND xã Đức Hạnh để theo dõi phiên xử lưu động của TAND huyện đối với “ác mẫu” Nguyễn Thị Mỳ. Đây là vụ hành hạ con dã man làm dư luận phẫn nộ mà Pháp Luật TP.HCM đã liên tục phản ánh trước đây.

Cắt ngón tay, chém gót chân con

Theo hồ sơ, chiều 13-9-2008, Mỳ đi làm rẫy về thì thấy con ruột Nguyễn Thị Hảo đang cầm kéo cắt một tờ tiền polyme mệnh giá 100.000 đồng. Tức giận, Mỳ dùng luôn cây kéo này cắt đứt lìa một phần đầu ngón cái tay phải của bé. Hai ngày sau, ngồi gọt mướp, thấy Hảo chơi bên cạnh, Mỳ đuổi con đi chỗ khác nhưng bé không đi nên Mỳ dùng dao Thái Lan vát vào gót chân phải của bé khiến bé bị thương nặng. Sau đó, vợ chồng Mỳ không đưa bé đến bệnh viện mà tự băng bó cầm máu tại nhà.

Mãi đến chiều 18-9, khi vợ chồng Mỳ đi vắng, một người hàng xóm ghé chơi mới phát hiện bé Hảo bị nhiều vết thương, sức khỏe suy kiệt và báo cho chính quyền phối hợp đưa bé đi cấp cứu. Tại bệnh viện đa khoa tỉnh, Mỳ định bỏ trốn nên bệnh viện nghi ngờ, báo công an tạm giữ. Sau đó, Công an huyện Phước Long đã bắt khẩn cấp Mỳ.

Theo kết quả giám định pháp y, bé Hảo bị thương tật tổng cộng 40% tạm thời, trong đó hai vết thương do Mỳ gây ra là 24%. Do có nghi ngờ, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định ADN, kết quả bé Hảo là con ruột của vợ chồng Mỳ. Công an cũng giám định tâm thần với Mỳ và kết luận Mỳ bị hạn chế nhận thức do suy nhược cơ thể nhưng có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Cả nhà phản cung

Trong bộ dạng yếu ớt, Mỳ được tòa cho ngồi trước vành móng ngựa. Thế nhưng khác với vẻ yếu ớt bề ngoài ấy, Mỳ tỏ ra “lẻo mép” khi trình bày khá bài bản những lời phản cung.

Mỳ chối phăng mọi tội lỗi, nói mình không gây ra hai vết thương ở ngón tay và gót chân của bé Hảo mà là do anh của bé tên Long cắn. Mỳ khai hôm đó đi làm về thấy năm đứa con đang nghịch tờ tiền và có một đứa gọi “Má ơi Long cắn tay em Hảo” thì mới biết sự việc chứ không nhìn thấy. Còn vết thương ở gót chân là do Mỳ đang gọt mướp nhưng bận việc bỏ dao chạy đi chỗ khác, sau đó một người chị của Hảo nhặt dao chém vào chân bé. Hỏi lại các con thì đứa nọ đổ cho đứa kia nên không biết chính xác đứa nào cắt...

Lý giải về việc nhận tội ở giai đoạn điều tra, Mỳ bảo sợ chồng đi làm về la rầy ở nhà không biết trông con nên nhận hết. Hơn nữa, Mỳ “sợ công an biết chuyện bắt thằng Long đi trường giáo dục nên nhận tội thay vì rất thương con”. Mỳ thừa nhận không bị ép cung nhưng khi bị bắt thì sợ quá nên khai không đúng. Rồi Mỳ lâm ly: “Bị cáo đẻ ra năm đứa con là năm giọt máu thì đành lòng nào lại cắt tay con. Bị cáo không có lương tâm nào mà lỡ cắt tay con cả. Hôm thấy Hảo bị cắn ngón tay, bị cáo còn nói với các con là đừng đánh em như thế, em có hư thì để mẹ đánh chứ”...

Cuối cùng, Mỳ “mong mọi người tha thứ cho sự ngu dại của bị cáo, mong tòa xử nhẹ, cho hưởng án treo cũng được”. Tòa vặn: “Bị cáo khai không có tội sao còn xin giảm án?”. Mỳ giật mình: “Bây giờ không ai tin con nữa thì con phải chịu tội thôi”.

Ông Nguyễn Văn Tước (chồng Mỳ) cũng luôn miệng nói thương tích của bé Hảo do các anh chị bé gây ra. Bốn anh chị em còn lại của bé Hảo (ba bị thần kinh) trả lời rất lung tung, lúc nói chặt, lúc bảo cắn tay bé Hảo, cuối cùng đổ cho Long cắn. Tuy nhiên, khi tòa hỏi: “Bố Tước có xúi khai vậy không”, các bé đồng loạt nói có!

Chứng cứ phạm tội rõ ràng

Những lời khai chạy tội vòng vo của gia đình Mỳ đã làm đám đông tham dự phiên tòa la ó, khiến tòa phải nhắc nhở.

Theo công tố viên, Mỳ không thành thật khai báo tại tòa. Những lời chối tội mâu thuẫn nhau trong khi chứng cứ tại cơ quan điều tra đã thể hiện rõ hành vi phạm tội. Trước và sau khi có luật sư bào chữa, các lời khai của Mỳ đều nhận tội, thậm chí có cả lời khai của can phạm giam cùng buồng được Mỳ tâm sự về chuyện cắt tay chân con.

Theo VKS, Mỳ không có quyền dùng hung khí “dạy” con ruột như vậy. Bé Hảo còn nhỏ, lẽ ra phải được đùm bọc yêu thương nhất nhà lại bị ngược đãi dã man. Tuy nhiên, VKS đề nghị tòa giảm một phần hình phạt vì Mỳ bị suy nhược tinh thần. Từ đó, VKS đề nghị xử phạt Mỳ từ 24 tháng đến 30 tháng tù và hạn chế quyền nuôi dưỡng bé Hảo của Mỳ từ một đến năm năm sau khi ra tù.

Về phần mình, luật sư bào chữa cũng cho rằng lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra có giá trị hơn tại tòa. Luật sư thừa nhận có tham gia các buổi hỏi cung, thấy đúng là Mỳ nhận tội và đề nghị tòa cho Mỳ hưởng án treo. Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên (thành viên Ban chủ nhiệm chương trình trợ giúp pháp lý của Pháp Luật TP.HCM) bảo vệ miễn phí cho bé Hảo đồng tình là có đủ cơ sở buộc tội Mỳ bởi hành vi của bị cáo phù hợp với nhiều chứng cứ khác trong hồ sơ. Tuy nhiên, luật sư Liên đề nghị tòa xử Mỳ mức án thấp nhất bởi đề nghị của VKS quá nặng. Về phần bồi thường, luật sư cũng đề nghị nên miễn cho Mỳ vì hiện bé Hảo đã được chăm sóc tốt mà vợ chồng Mỳ lại quá nghèo khổ.

Đại diện Trung tâm Mồ côi tỉnh Bình Phước (giám hộ hợp pháp của bé Hảo) cho biết không yêu cầu Mỳ bồi thường gì cho bé cả. Trung tâm vẫn đủ điều kiện và sẽ tạo điều kiện đặc biệt cho việc nuôi dưỡng bé.

Tòa nhận định dù Mỳ chối tội tại phiên xử nhưng chứng cứ trong hồ sơ đã đủ căn cứ kết án. Mỳ chỉ có một tình tiết giảm nhẹ (tinh thần suy nhược) nên không thể áp dụng án treo như đề nghị của luật sư bào chữa. Cuối cùng, tòa tuyên phạt Mỳ 24 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Ngoài ra, tòa còn hạn chế quyền nuôi dưỡng bé Hảo của vợ chồng Mỳ trong vòng năm năm sau khi Mỳ ra tù.