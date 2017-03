Ai bao che cho nhóm côn đồ gây án?

Ông Lê Văn Hữu

Gần ba năm nay, người bị hại đã gửi không biết bao nhiêu đơn thư kêu cứu lên các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết, kẻ chủ mưu và nhóm côn đồ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Hành xử côn đồ

Năm 1998, vợ chồng ông Võ Ngọc Nguyên, bà Lê Thị Ninh (hiệu phó trường tiểu học số 1 Sen Thuỷ) cho ông Lê Văn Hữu và vợ là bà Lê Thị Xuân mượn lại lô đất trước cổng chợ Sen Thuỷ để mở quán buôn bán. Nhưng đến ngày 9-8-2005 (tức 7 năm sau) hai gia đình bà Ninh và ông Hữu đã ký một hợp đồng (viết bằng tay), có sự xác nhận của chính quyền UBND xã Sen Thuỷ. Nội dung hợp đồng ghi rõ: “Đến ngày 1-2-2007 (âm lịch) tức ngày 19-3-2007 (dương lịch), vợ chồng ông Hữu, bà Xuân phải bàn giao đất cho ông Nguyên, bà Ninh mà không cần phải đền bù, nếu bên nào vi phạm cam kết phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật”.

Đến ngày 19-3-2007 (thời hạn cuối hợp đồng), do chưa tìm được mặt bằng buôn bán mới nên vợ chồng ông Hữu đã xin khất thêm ông Nguyên, bà Ninh cho phép được dời lại mấy ngày. Chỉ có vậy nhưng do căm tức từ trước và hành vi xem thường pháp luật, 7 giờ ngày 21-3-2007, vợ chồng ông Nguyên đã dẫn một nhóm côn đồ gồm 5 người lạ mặt đằng đằng sát khí tay búa, tay xà beng, xông vào đập phá tan hoang, san phẳng quán hàng. Bà Xuân kinh hãi phải bỏ chạy để bảo toàn tính mạng.

Sau khi nhận được cấp báo, Công an xã Sen Thuỷ đã có mặt tại hiện trường, kê khai toàn bộ tài sản và tiến hành lập biên bản vụ việc. Nội dung biên bản xác định hiện trường nêu rõ: “Quầy hàng của ông Hữu, bà Xuân đã bị vợ chồng ông Nguyên thuê thêm nhiều người lạ mặt cùng ông Nguyên dùng búa, xè beng đánh sập, phá hỏng hoàn toàn. Tất cả hàng hoá ở đây có 101 mặt hàng trị giá khoảng 50 triệu đồng cùng 183.700 đồng đã được vợ chồng ông Nguyên cùng 5 người lạ mặt quăng ra khỏi quán, chất thành đống bên cạnh”.

Mặc dù đã tổ chức 4 cuộc giải quyết nhưng không thể thống nhất được trách nhiệm trước số hàng bị thiệt hại nên ban Công an xã Sen Thuỷ đã đưa toàn bộ số tài sản trên về cất giữ ở kho chứa của ủy ban và vụ việc được trình báo lên lãnh đạo huyện Lệ Thuỷ. Kể từ đó đến nay, đã gần 3 năm trôi qua, gia đình ông Hữu, bà Xuân đã làm rất nhiều lá đơn gửi tới các cơ quan chức năng yêu cầu xử lý nhưng vụ việc vẫn chìm trong lặng thinh. Bởi lẽ một số cơ quan chức năng có trách nhiệm của tỉnh Quảng Bình và huyện Lệ Thuỷ lại cho rằng đây thuần tuý chỉ là vụ việc... tranh chấp dân sự.

Dân sự hóa vụ án hình sự?

Theo biên bản hiện trường vụ việc do ban Công an xã Sen Thuỷ lập vào sáng 21-3 thì hành vi côn đồ phá hoại tài sản công dân của vợ chồng ông Vũ Ngọc Nguyên và bà Lê Thị Ninh cùng 5 kẻ lạ mặt đã quá rõ ràng. Nhưng không hiểu dựa vào đâu mà trong công văn số 91/CALT về việc trả lời thư kêu cứu của bà Lê Thị Xuân, ông Hoàng Viết Thắng, trưởng công an huyện Lệ Thuỷ lại cho rằng: “Đây chỉ là việc tranh chấp đất đai, thuộc về dân sự nên không thuộc thẩm quyền của công an huyện giải quyết”. Ngoài ra trong công văn này ông Thắng còn “gợi ý” cho bà Xuân khởi kiện vụ án dân sự lên toà án (?).

Không căn cứ vào thực tế vụ việc, nhưng ngày 25-9-2007, VKSND Quảng Bình lại có công văn báo cáo số 1048 VKS/KT gửi VKSND tối cao (vụ 1) ghi rõ: “Ngày 23-7-2007, anh Nguyên cùng hai cháu con chị ruột, bác ruột là Tông Anh Dương và Võ Văn Dẫn đến quán bà Xuân dọn hàng, dỡ quán để làm lại và cho thuê, lúc đó bà Xuân vẫn dọn hàng của mình ra khỏi quán. Qua kết quả xác minh, VKSND Quảng Bình thấy đây là vụ việc tranh chấp đòi lại tài sản và đất đai. Không có dấu hiệu “tội huỷ hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại điều 143 Bộ luật Hình sự. Cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình đã tích cực giải quyết, không có dấu hiệu nào bao che”.

Như vậy công văn báo cáo này “vô tình” đã trái ngược hoàn toàn với biên bản xác định hiện trường vụ việc của ban Công an xã Sen Thuỷ lập vào trước đó. Vì sao vụ việc lại bị bóp méo một cách khó hiểu đến như vậy?

Câu trả lời này có lẽ ông trưởng công an huyện Lệ Thuỷ và một số người có trách nhiệm của VKSND tỉnh Quảng Bình rõ hơn ai hết.

Dư luận đang đặt ra câu hỏi, phải chăng một vụ việc có dấu hiệu hình sự rõ ràng như vậy về “tội huỷ hoại tài sản” đã được cơ quan chức năng “cải biên” thành dân sự? Và như vậy đồng nghĩa với việc ông Nguyên và nhóm côn đồ gây án vẫn nhởn nhơ, thách thức dư luận, coi thường pháp luật. Còn người “thấp cổ bé họng” như vợ chồng ông Hữu, bà Xuân phải chịu muôn vàn thiệt thòi về quyền lợi. Đề nghị các cơ quan chức năng cấp trên cần chỉ đạo cho tiến hành điều tra, xác minh rõ vụ việc.





Theo TRIỀU DƯƠNG (CATP)