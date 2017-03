Ai bao che cho Tân Hoàng Phát lộng hành?

Quá trình làm án, PC14 chủ động không để Công an phường Linh Chiểu tham gia nhằm đảm bảo bí mật.

Ngay khi Báo Pháp Luật TP.HCM đăng bài “Triệt phá địa ngục massage Tân Hoàng Phát”, người dân ở Thủ Đức cho biết cơ sở này hoạt động khá lâu với nhiều tai tiếng gây bất bình dư luận. Trong khi các ổ tệ nạn khác trên địa bàn bị đẩy đuổi tém dẹp thì Tân Hoàng Phát ngày càng lớn mạnh và lộng hành do được một số người có chức quyền tại địa phương dung túng, bao che.

Sự thật bị bưng bít

Sáng 9-12, ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức cho biết sau khi PC14 triệt phá cơ sở massage Tân Hoàng Phát, lãnh đạo quận đã yêu cầu Ban chỉ huy Công an quận và UBND, Công an phường Linh Chiểu báo cáo nhưng đã hơn ba ngày qua vẫn chưa thấy các đơn vị trên báo cáo.

Theo ông Nhân, trước năm 2005, vợ chồng Sỹ - Yến mở hai cơ sở massage cùng nằm trên đường số 4 là Tân Tiến và Tân Hoàng Phát. Năm 2005, cơ sở Tân Tiến bị tước giấy phép vì tổ chức massage có hành vi kích dục. Sỹ xin chuyển địa chỉ của Tân Hoàng Phát về Tân Tiến (là Tân Hoàng Phát hiện nay), UBND quận không đồng ý. Tuy nhiên, sau đó Sỹ khiếu nại đến UBND TP và quận phải cấp phép. Cần nói thêm, vào thời điểm cơ sở Tân Tiến bị rút giấy phép đã xảy ra trường hợp một tiếp viên nhảy lầu gãy cột sống bị vợ chồng Sỹ - Yến bỏ mặc. Gia đình nạn nhân gửi đơn kiện nhưng rốt cuộc đành chào thua Sỹ.

Từ khi Tân Hoàng Phát bành trướng, mở thêm chi nhánh, Đội kiểm tra liên ngành của quận kiểm tra sáu lần. Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố kiểm tra một lần. Qua đó, cơ sở Tân Hoàng Phát bị phạt hai lần về vi phạm không ký hợp đồng lao động và khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên... Ông Nhân thừa nhận: “Bằng biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi biết cơ sở massage này có kích dục nhưng khi kiểm tra thì không thể phát hiện”.

Đầu năm 2008, UBND quận Thủ Đức tiếp nhận thông tin có hai tiếp viên Tân Hoàng Phát nhảy lầu bỏ trốn trong tình trạng bị chấn thương cột sống. UBND quận yêu cầu công an quận xác minh làm rõ. Ba tháng sau, công an quận mới có văn bản trả lời với nội dung: “Hai nhân viên Tân Hoàng Phát mới vào làm, xin về quê nhưng chủ không cho. Hai cô nhảy lầu bị ngã chấn thương cột sống. Hai cô gái đó không có khiếu nại gì về việc bức ép của chủ cơ sở Tân Hoàng Phát”. Tiếp theo là vụ việc rơi vào im lặng.

Ông Phạm Đức Trung - Bí thư phường Linh Chiểu khẳng định: “Không nhận được đơn thư tố cáo nào và cũng chưa biết được trường hợp nào về hành vi trái pháp luật của Tân Hoàng Phát”.

Sáng cùng ngày, chúng tôi đã tiếp cận và đề nghị trao đổi với ông Phạm Văn Sum - Phó Trưởng Công an quận Thủ Đức về vi phạm của Tân Hoàng Phát... Tuy nhiên, ông Sum đã từ chối trả lời và không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Ông Nguyễn Hữu Trọng, Trưởng Công an phường Linh Chiểu, cũng từ chối trả lời phóng viên với lý do: “Chưa có chỉ đạo thì tôi không có thẩm quyền”.

Những nghi vấn cần “giải mã”

Từ cuối năm 2007, PC14 Công an TP.HCM đã nhận nhiều đơn tố cáo vợ chồng Yến - Sỹ có hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản. Quá trình làm án, PC14 chủ động không để Công an phường Linh Chiểu tham gia nhằm đảm bảo bí mật. Đáng lưu ý là khi lực lượng công an ập vào, quản lý của Tân Hoàng Phát ngăn cản và lớn tiếng mắng chửi rồi điện thoại gọi “anh Ba, anh Tư” ở quận nhờ can thiệp. Lúc đó, Sỹ cầm súng từ trên lầu chạy xuống nhưng thấy lực lượng Công an TP thì chạy lên giấu súng rồi chuồn thẳng.

Khi khám xét nhà và cơ sở hoạt động của Tân Hoàng Phát, lực lượng PC14 phát hiện xấp đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cô gái và thân nhân họ về việc bị cưỡng ép kích dục, bóc lột, đánh chửi... Mặc dù trên đơn thư đề gửi UBND, Công an quận Thủ Đức nhưng không hiểu vì sao những đơn thư này lại được chuyển ngược vào tay vợ chồng Sỹ - Yến rồi nằm im trong tủ nhà. Ngoài ra, trong sổ ghi chép thu chi hàng ngày của Tân Hoàng Phát còn ghi chép khá tỉ mỉ việc chi tiền cho một số nhân vật như “anh Hai M., anh Tư S., anh Sáu L., anh H. C14, luật sư L...”.

Qua kiểm tra các chứng chỉ hành nghề massage của nhân viên Tân Hoàng Phát hầu hết là do “Trường trung học Y tế Đồng Nai” cấp. Sỹ và Giám đốc Phan Việt Hậu (em Sỹ) đã khai nhận làm giả 12 chứng chỉ hành nghề cho tiếp viên. Các chứng chỉ này dán mác “Trường ĐH Y Dược TP.HCM”.

Hiện PC14 đã báo cáo ban giám đốc và Thanh tra Công an TP.HCM xem xét trách nhiệm của Công an phường Linh Chiểu, Công an quận Thủ Đức trong việc để cơ sở massage Tân Hoàng Phát lộng hành, hoạt động trái pháp luật một thời gian dài.

Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ hành vi làm nhục người khác, tàng trữ, sử dụng công cụ hỗ trợ trái phép của Phan Cao Trí (Sỹ) và Hậu.

