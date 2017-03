Ai có quyền cho lấp tầng hầm?

Sở Xây dựng hoặc UBND TP phải ra lệnh Khi công an đã khởi tố vụ án, đương nhiên trách nhiệm về việc sụt lún, gây hậu quả tiếp theo cho các công trình xung quanh là của công an nếu họ không có biện pháp nào buộc người vi phạm khắc phục, ngăn ngừa. Tuy nhiên, thông tin cho thấy công an chưa vào cuộc trong khi sự việc rõ ràng có dấu hiệu hình sự là điều bất thường. Tôi không đi sâu vào chuyện bất thường ở chỗ công an chưa khởi tố vụ án. Tôi chỉ lưu ý nếu không chịu yêu cầu lấp các tầng hầm vi phạm tại công trình cao ốc Pacific mà có chuyện sập các công trình xây dựng xung quanh thì cơ quan chịu trách nhiệm trước tiên là Sở Xây dựng, nơi cấp phép xây dựng cho tòa nhà Pacific. Anh không thể lấy lý do nào để biện minh cho sự trì hoãn xử lý vì sự việc đã phơi bày hơn bốn tháng qua. Vì tầng hầm là phần âm dưới đất, là công trình xây dựng kín nên khi thi công luôn có người giám sát, lập từng bản nhật ký xây dựng, đây là nguyên tắc nên không thể nói không biết được. Về mặt quản lý nhà nước, khi có vi phạm xây dựng, Sở Xây dựng phải ra quyết định xử lý, yêu cầu chủ công trình khắc phục ngay hậu quả, cho lấp ngay những tầng hầm đào lố giấy phép xây dựng mà anh đã cấp, vì Sở Xây dựng được giao thẩm quyền này. Nếu cho rằng không thuộc thẩm quyền của mình thì Sở Xây dựng phải trình UBND TP xử lý chứ không thể làm thinh trước một sự việc nghiêm trọng như thế. Nếu sập các nhà xung quanh gây hậu quả thì Sở Xây dựng hoặc UBND TP chịu trách nhiệm chứ không thể “lôi” công an vào đây. Bởi lẽ công an đã khởi tố vụ án đâu mà bảo họ chịu trách nhiệm? Luật sư Trịnh Thanh, Văn phòng luật sư Người Nghèo: Sở nên hiểu: Cứu nguy như cứu hỏa! Việc công trình Pacific vi phạm xây dựng làm sập tòa nhà của Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ đã có dấu hiệu tội phạm. Công an, VKS cần vào cuộc. Tuy nhiên, trước mắt cơ quan hành chính (cụ thể là Sở Xây dựng) cần ra ngay quyết định buộc chủ đầu tư cao ốc Pacific lấp các tầng hầm đào lố. Nếu để nguyên xi như hiện nay thì có khả năng làm sập tiếp các công trình xung quanh, lúc đó Sở Xây dựng và chủ đầu tư phải “gánh”. Sở không thể lấy lý do công trình vi phạm là chứng cứ điều tra của vụ án hình sự mà không chịu xử lý gì trong khi nguy cơ là làm sập các công trình xung quanh tốn tại hàng ngày. Việc này cũng tương tự như cháy nhà, anh không thể chờ công an đến điều tra nguyên nhân cháy rồi mới dập lửa. Phải dập lửa trước, sau đó mới tìm nguyên nhân. Sở Xây dựng phải cho lấp ngay, khắc phục ngay và tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân. Sau đó, nếu cho rằng việc vi phạm là hình sự thì chuyển hồ sơ cho công an, nếu là hành chính thì xử phạt hành chính. Nếu Sở Xây dựng nhận thức rằng đây là sự việc hành chính mà không chuyển hồ sơ cho công an xử lý nhưng sự việc thực chất là hình sự thì cơ quan chức năng sẽ kiểm điểm trách nhiệm của sở này, thậm chí xử lý hình sự họ. Đến nay công an chưa khởi tố vụ án là lỗi của công an. Sở Xây dựng không thể lấy lý do đó mà “đá trái bóng” sang công an. VI TRẦN ghi