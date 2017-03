Ai là “bác tài”?

TAND tối cao tại TP.HCM vừa bác kháng nghị của VKSND tỉnh Đồng Tháp và kháng cáo của gia đình người bị hại, tuyên hủy bản án sơ thẩm trong vụ Huỳnh Công Khâm vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ để điều tra, xét xử lại. Trước đó, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên bố bị cáo không phạm tội.

Chỉ tại món... cháo lòng

Theo hồ sơ, chuyện xảy ra vào tối một ngày tháng 1-2006, sau khi ngồi nhậu với đám bạn cùng xóm (xã Phong Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp) hết khoảng vài lít đế, Khâm rủ nạn nhân Nguyễn Thanh Hòa đi mua lòng heo về nấu cháo ăn.

Lúc đó là 11 giờ đêm, Khâm chở bạn đi bằng chiếc xe máy hơn 50 phân khối ra chợ mua lòng heo trong khi cả hai đều đã sương sương. Đi được cách chỗ nhậu khoảng một cây số, xe của Khâm bị tai nạn làm Hòa chết ngay tại chỗ vì chấn thương sọ não, còn Khâm được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Lai Vung.

Sau đó Khâm bị khởi tố, truy tố về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo khoản 2 Điều 202 BLHS năm 1999 (khung hình phạt cao nhất đến 10 năm tù).

Vô tội?

Một năm sau tai nạn, TAND tỉnh Đồng Tháp đã đưa vụ án ra xử sơ thẩm nhưng phải hoãn vì bị cáo liên tục thay đổi lời khai.

Tại cơ quan điều tra, đầu tiên Khâm khai nạn nhân là người cầm lái và gây tai nạn. Sau đó Khâm thừa nhận mình mới là người chở và tự ngã xe giữa đường. Khi VKS tỉnh phúc cung, Khâm tiếp tục khai rằng mình là người chạy xe, do say rượu và phóng nhanh nên tự ngã làm chết bạn. Ra tòa, Khâm lại phủ nhận lời phúc cung trên, nói là do muốn được gặp người nhà nên “nhận đại”.

Tháng 8-2007, TAND tỉnh mở lại phiên xử. Lần này Khâm có thêm lời khai thứ ba là có chở bạn đi mua lòng heo nhưng được một đoạn thì “đổi tài” cho nạn nhân, còn mình ghé vào một quán khác. Khâm còn khai sau khi giao xe cho nạn nhân, do say quá nên đến nhà người anh rể ngủ nhờ, mọi chuyện khác đều không biết gì.

Những người bạn nhậu thì khai lúc đi mua lòng heo, Khâm là người chạy xe. Ba nhân chứng thấy hiện trường tai nạn đêm đó xác nhận cạnh chiếc xe có hai người nằm sấp, một người chết, một người bị thương rồi họ báo công an. Anh rể Khâm lại cho hay đêm đó Khâm có tới nhà mình ngủ, thấy Khâm bị thương nên đưa đi bệnh viện. Người chủ quán cũng thừa nhận có thấy Khâm ghé quán nhưng không nhớ cụ thể mấy giờ.

Điều đặc biệt của vụ án này là không có một nhân chứng trực tiếp nào tại hiện trường chứng kiến tai nạn, trong khi bị cáo lúc thì nhận mình lái xe, khi thì đổ cho nạn nhân nên không thể xác định ai là người cầm lái khi xe ngã. Vì thế, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên chưa đủ căn cứ để kết luận Khâm là người điều khiển xe và tuyên Khâm vô tội.

Cấp trên “lắc đầu”!

Sau đó, VKSND tỉnh Đồng Tháp đã kháng nghị, gia đình người bị hại cũng kháng cáo, yêu cầu tòa phúc thẩm xét xử theo hướng bị cáo phạm tội.

Tại phiên phúc thẩm, đại diện VKSND tối cao đã đề nghị hủy án để điều tra lại vì có quá nhiều điểm chưa rõ. Cụ thể, không có nhân chứng trực tiếp chứng kiến tai nạn, chỉ có lời khai của đám bạn nhậu và ba người thấy hiện trường sau ba tiếng thì không đủ để kết luận gì. Việc nghiên cứu hiện trường trong hồ sơ vụ án hầu như không có. Cơ quan điều tra cũng không xác định được từ vị trí đến hướng nằm của Khâm và nạn nhân để làm căn cứ.

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM nhận định thêm, việc không lấy mẫu máu trên người nạn nhân, tại hiện trường, đặc biệt là máu dính trên xe là một thiếu sót lớn khi điều tra. Tại phiên phúc thẩm, các nhân chứng quan trọng nhất không có mặt. Bị cáo thì một mực khẳng định nạn nhân tự lái xe rồi ngã chết. Từ tất cả các tình tiết trên, tòa kết luận bản án của TAND tỉnh Đồng Tháp là chưa chuẩn nhưng kháng nghị của VKSND tỉnh cũng chưa đủ căn cứ chấp nhận.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ án khá phức tạp này.