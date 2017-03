Ai nhẹ dạ?

“Thật xui xẻo! Ông ấy vốn sống thanh sạch, nay sắp về hưu lại dính vào vụ này. Tôi e là do đám thuộc hạ xúi dại cốt để ổng kiếm chút đỉnh dưỡng già, dè đâu sự việc bại lộ khiến thanh danh tiêu sạch”.

Nghe bạn nói vậy tôi cũng đâm ái ngại lây cho ông. Càng ái ngại hơn khi ảnh ông xuất hiện trên mặt báo với mái tóc bạc trắng in kèm câu chuyện tiêu cực xảy ra ở đơn vị do ông lãnh đạo với số tiền thiệt hại theo cơ quan điều tra lên đến non hai trăm tỷ đồng. Than ôi, một đời thanh sạch thế rồi ma đưa lối quỷ dẫn đường khiến ông nhẹ dạ nghe theo sự xúi bẩy của đám thuộc hạ. Tôi độ chừng cái phần dùng để dưỡng già mà chúng dành cho ông hẳn chẳng nhiều nhặn gì so với phần mà chúng kiếm chác được từ thương vụ trị giá hàng trăm tỷ đồng này. Với ông, một quan chức suốt đời thanh liêm chỉ biết sống bằng đồng lương và ở trong căn hộ chung cư dành cho cán bộ của cơ quan, nay chỉ cần cái “bổng” cỡ trăm triệu đồng thôi là đủ “choáng” rồi! Ấy là tôi tưởng tượng như thế chứ ai mà biết được chuyện ma ăn cỗ ra sao.

Cho hay sự yếu lòng của con người không chỉ xảy ra với một cô thiếu nữ đoan trang chỉ trong phút giây thiếu cảnh giác đã để mất cái “ngàn vàng” sau nhiều năm kiêng khem giữ gìn; sự yếu lòng đó cũng có thể xảy ra với một quan chức tóc đã bạc trắng như ông. Công danh nhường ấy với chức vụ giám đốc của một công ty to đùng ở một thành phố lớn, lại còn là đại biểu Quốc hội nữa chứ đâu phải xoàng xĩnh, vậy mà chỉ trong giây phút yếu lòng thôi ông lại để mình dính vào chuyện “bầy hầy” không đáng có. Thương thay cho ông mà cũng giận thay cho ông!

Cái tình cảm vừa giận vừa thương ấy diễn ra trong tôi khoảng năm năm về trước đã chấm dứt vào ngày 19-5 vừa qua trong phiên tòa sơ thẩm xét xử ông về tội cố ý làm trái khi ông khai trước tòa về khối tài sản mà ông đang sở hữu: “229 m2 đất ở quận 7; 46.116 m2 và 98.000 m2 đất ở Bình Dương; một căn hộ ở quận 4...”.

Than ôi, tôi đã khóc ròng trước khối tài sản đó, khóc vì sự nhẹ dạ cả tin của mình vào sự thanh liêm cùng sự yếu đuối của con người, khóc cho chất lượng cái điện kế điện tử “dỏm” Linkton Vina mà theo tính toán của Bộ Công thương thì tổng thiệt hại trong vụ án chỉ mất sơ sơ có hơn tám tỷ đồng (!).