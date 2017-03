Ám ảnh đám tang 4 bà cháu bị thảm sát

Đã xác định được nghi phạm Chiều tối 25-9, trên một số báo đưa tin Công an tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã xác định hai nghi can trong vụ sát hại bốn bà cháu. Theo đó, bước đầu CQĐT xác định đây là vụ án giết người cướp của. Sau khi khám nghiệm hiện trường đã phát hiện dấu vân tay lạ và dấu giày có dính máu, đồng thời trích xuất camera tại trạm xăng đã lộ diện các đối tượng lạ mặt trước đó lảng vảng gần khu vực nhà của các nạn nhân. CQĐT đã rà soát hàng loạt khách sạn, nhà nghỉ, các địa điểm nghi vấn ở TP Uông Bí và tỉnh Quảng Ninh để truy theo dấu vết nóng tung tích hung thủ, truy tìm hai nghi can gồm: Doãn Trung Dũng (sinh năm 1971, trú phường Trưng Vương, TP Uông Bí) là người có hai tiền án và Nguyễn Đức Dũng (còn gọi là Nguyễn Trí Dũng, sinh năm 1976, trú phường Quang Trung, TP Uông Bí). Thông tin trên các báo đều dẫn nguồn từ báo Công An Nhân Dân. Đặc biệt trên báo này còn đăng ảnh của hai nghi can và khuyến cáo ai phát hiện hoặc có thông tin về hai cá nhân trên thì thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc gọi điện thoại đến Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), số điện thoại: 069 23 44 103. Cá nhân nào cố tình che giấu sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật. Đến 21 giờ 30 tối 25-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh có thông báo trên cổng thông tin về việc truy tìm đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 24-9-2016 tại phường Phương Nam, TP Uông Bí khiến 4 bà cháu nhà bà Nguyễn Thị Hát bị chết thảm. Theo đó, đối tượng nghi vấn gây ra vụ án giết người nghiêm trọng trên là Doãn Trung Dũng, sinh năm 1971, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh. Đặc điểm nhận dạng: Khuôn mặt chữ nhật, tầm cao khoảng 1,8m, sống mũi lõm, dái tai chúc, nếp tai dưới cụt. Dấu vết riêng: sẹo chấm cách 4 cm sau mép trái. GN - T.PHAN - Đ.TUYỀN