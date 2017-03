Ám ảnh tai nạn và tội phạm

Tai nạn và tội phạm đáng báo động

Theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát, trung bình mỗi năm, cả nước xảy ra 300 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường thủy làm chết 250 người, hơn 100 người bị thương, thiệt hại tài sản hàng trăm tỷ đồng.

Đặc biệt, TNGT đường thủy có chiều hướng gia tăng, chỉ tính riêng đầu năm 2008, đã xảy ra 61 vụ, làm chết 64 người, 6 người bị thương, thiệt hại tài sản gần 18 tỷ đồng.

Hơn nữa trong thời gian gần đây, rất nhiều vụ trọng án đã xảy ra tại nhiều khu vực đường thủy. Thậm chí rất nhiều vụ phạm tội giống nhau thường xuyên xảy ra tại các tỉnh, thành, hình thành nên các “vùng’ tội phạm hết sức nhức nhối.

Điển hình là tình trạng cướp biển Kiên Giang, Cà Mau, Quảng Ninh. Tình trạng ăn cắp phao tiêu biển báo hầu như xảy ra phổ biến ở nhiều nơi như Bà Rịa-Vũng Tàu, TPHCM và Cần Thơ. Đặc biệt là tình trạng buôn lậu tại biên giới Tây Nam thuộc tỉnh An Giang diễn ra ngày một phức tạp.

Vụ án nổi cộm nhất trong hoàng loạt vụ trọng án trên sông gần đây là vụ truy sát kinh hoàng trên sông Hậu vào giữa đêm ngày 29/2 thuộc địa phận ấp Long Châu (xã Tân Lộc, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ) làm một người chết và một người bị thương. Vụ án đến nay vẫn chưa tìm được hung thủ, cho thấy mức độ chuyên nghiệp của kẻ gây án.

Bắt mạch “ thực trạng”

Tại hội thảo “Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên đường thủy nội địa” mới đây do Bộ Công an tổ chức tại Cần Thơ. Thiếu tướng Lâm Minh Chiến, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã đưa ra nhiều ý kiến phân tích nguyên nhân dẫn đến việc gia tăng TNGT và tội phạm trên đường thủy nội địa.

Theo đó, TNGT gia tăng là do việc lấn chiếm hành lang đường thủy nội địa diễn ra nhiều nơi, tình trạng phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển không có bằng lái vẫn chở khách ở khắp nơi. Cùng với nó là hàng loạt hành vi khác trực tiếp đe dọa đến an toàn giao thông thủy như khai thác cát, họp chợ…

Một lý do quan trọng khiến việc ngăn chặn TNGT và tội phạm đường thủy kém hiệu quả là lực lượng chức năng quá mỏng, thiếu phương tiện không phục vụ được công tác. Ngay cả lực lượng CSGT đường thủy cả nước chỉ có 1.600 người, được trang bị 65 tàu tuần tra kiểm soát, 287 xuồng máy, quá ít so với yêu cầu của công việc.

Nhiều nơi, nhiên liệu cung cấp chỉ được đáp ứng khoảng 20% nhu cầu công việc nên phải bỏ trống nhiều tuyến, địa bàn rộng lớn.

Tại hội thảo, hàng trăm đại biểu đã cùng nhau “mổ xẻ” thực trạng của đường thủy nội địa và tổng hợp những ý kiến mang tính đột phá bảo đảm an toàn lâu dài cho đường thủy nội địa và kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an nhiều biện pháp thắt chặt quản lý.