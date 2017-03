Âm thầm theo dõi, ‘hiệp sĩ' tóm gọn tên trộm ở phòng vé máy bay

Vào lúc 12 giờ trưa 26-4, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội PCTP phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cùng đồng đội đi tuần tra trên đường Phú Lợi (phường Phú Hoà) phát hiện một người đàn ông đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên bám theo.

Đến 14 giờ cùng ngày, khi đi đến đường Thủ Khoa Huân (phường An Thạnh, thị xã Thuận An), phát hiện đại lý bán vé máy bay của anh Nguyễn Huy Hoàng không có bảo vệ trông coi nên nghi can đậu xe trước cửa rồi đi vào bên trong.



Nghi can bị nhóm "hiệp sĩ" bắt quả tang.

Phát hiện chủ tiệm đang nằm ngủ, nghi can nhanh tay lấy chiếc iPad và một điện thoại di động bỏ vào túi, vào bụng rồi thản nhiên đi ra nổ xe máy để tẩu thoát.

Lập tức “hiệp sĩ” Hải cùng đồng đội liền chạy xe truy đuổi ép xe, khống chế nghi can giao Công an phường An Thạnh xử lý.



Tại đây, nghi can khai tên Nguyễn Thành Cảnh (48 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), từng có hai tiền án về tội trộm tài sản.