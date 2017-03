Án bị hủy theo thủ tục giám đốc thẩm: Những bài học đắt giá

Khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật là yêu cầu đặt ra khi giải quyết án hình sự. Tuy nhiên, lắm khi bản án có hiệu lực pháp luật rồi, các cơ quan tố tụng mới phát hiện có oan khuất, bỏ lọt tội phạm... Vì vậy, Bộ luật Tố tụng hình sự đã quy định một thủ tục đặc biệt là giám đốc thẩm để nếu phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cấp giám đốc sẽ hủy án.

Gần đây, VKSND tối cao đã lập chuyên đề rút kinh nghiệm từ 616 bản án bị cấp giám đốc thẩm hủy để điều tra, xét xử lại trong ba năm từ 2005 đến 2007.

Lạm dụng án treo

Theo VKSND tối cao, thiếu sót phổ biến nhất trong các vụ này là VKS, tòa án các cấp đã đánh giá sai tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo nên lúc thì lạm dụng tình tiết tăng nặng, lúc thì quá chú ý về nhân thân, về việc khắc phục hậu quả dẫn tới lạm dụng án treo.

Chẳng hạn vụ Bùi Văn Hiệp đánh người ở Thái Bình. Nghe tin em bị đánh, Hiệp xách mã tấu đến đâm chém hai người khác. Thậm chí cả khi cha Hiệp can ngăn, thu hung khí rồi, Hiệp vẫn lao vào dùng gạch đập nhiều nhát vào đầu một nạn nhân gây thương tật 63%. Sau đó, TAND tỉnh Thái Bình phạt Hiệp sáu năm tù về tội cố ý gây thương tích nhưng lên Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội thì lại rút xuống còn ba năm án treo.

Bản án phúc thẩm bị phát hiện là quá nhẹ bởi ngay điều khoản tòa viện dẫn đã quy định mức hình phạt là từ năm đến 15 năm tù. Việc tòa xử dưới khung, lại cho hưởng án treo là không phản ánh đúng tính chất, mức độ nguy hiểm trong hành vi phạm tội. Vì vậy, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã tuyên hủy án để xét xử lại.

Tương tự, trong một vụ ôtô gây tai nạn làm một người chết, một người thương tật 20%, TAND huyện Củ Chi (TP.HCM) chỉ phạt tài xế Huỳnh Văn Miến chín tháng án treo, coi đây là một vụ tai nạn bình thường, có lỗi hỗn hợp của cả nạn nhân. Bản án đã bị Ủy ban thẩm phán TAND TP hủy để xử lại theo hướng không cho hưởng án treo vì Miến cho ôtô chuyển hướng qua trái trong lúc không được phép, không làm chủ tốc độ nên mới đâm vào xe máy chở hai nạn nhân. Ủy ban thẩm phán cũng cho rằng bản án sơ thẩm không tương xứng với tính chất, hậu quả mà hành vi phạm tội gây ra, không có tác dụng phòng ngừa tai nạn giao thông trong tình hình hiện nay.

Tuy nhiên, lại có trường hợp tòa không xét đầy đủ tình tiết giảm nhẹ, dẫn tới kết án quá nặng như vụ Nguyễn Duy Diễm đánh bạc ở TP.HCM. Diễm từng tham gia ghi đề, hưởng hoa hồng 3% trong một đường dây thầu đề. Được nhắc nhở, Diễm chẳng những ngừng ghi đề mà còn giúp công an triệt phá được cả đường dây thầu đề nhưng lại bị hai cấp tòa sơ, phúc thẩm thẳng tay phạt hai năm tù. Rất may cho Diễm là thành tích tố giác tội phạm, tích cực hợp tác đã được công an xác nhận, kiến nghị lên TAND tối cao nên cấp giám đốc thẩm mới quyết định hủy án để xử lại theo hướng cho Diễm hưởng án treo.

Tội nặng thành tội nhẹ

Phân tích từ các bản án bị cấp giám đốc thẩm tuyên hủy còn cho thấy các cơ quan tố tụng có nguy cơ định tội danh sai trong những vụ án phức tạp. Những vụ như vậy chỉ cần đánh giá sai một chút thì hình phạt cho người phạm tội đã khác một trời một vực.

Vụ Phạm Hoàng Đỉnh bị kết án về tội cố ý gây thương tích, sau đó bị hủy để xử lại về tội giết người là một ví dụ điển hình. Theo hồ sơ, do mâu thuẫn từ trước, Đỉnh rủ Kiệt và đồng bọn mỗi tên một con dao phóng xe máy truy lùng nhóm của Hậu trả thù. Trên đường đi, thấy nhóm kia đang ngồi chơi bên bờ kè, cả bọn lao vào đuổi đánh. Kiệt dùng dao chém vào vai làm Hậu té ngã. Cùng lúc, Đỉnh chạy tới, dùng dao dài 50 cm chém thẳng vào đùi trái Hậu rồi bỏ đi, để mặc nạn nhân bị thương nặng, chảy máu xối xả và chết tại bệnh viện tối cùng ngày.

VKSND quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã truy tố các bị cáo trong vụ này về tội cố ý gây thương tích. Sau đó, cả hai cấp sơ, phúc thẩm kết án các bị cáo lần lượt từ hai năm án treo đến tám năm tù về cùng tội danh (Đỉnh lãnh mức án cao nhất).

Vụ án đã bị TAND tối cao xem xét lại theo thủ tục giám đốc với nhận định: Các bị cáo có bàn bạc, chuẩn bị hung khí đi đánh trả thù. Khi gặp nạn nhân, các bị cáo dùng dao tấn công quyết liệt, chém nạn nhân bị thương rồi bỏ mặc cho hậu quả xảy ra. Như vậy, hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội giết người với tình tiết tăng nặng là có tổ chức và có tính chất côn đồ. Do đó, hai cấp tòa sơ, phúc thẩm áp dụng tội cố ý gây thương tích với các bị cáo là vi phạm nghiêm trọng, cần phải hủy án để điều tra, xét xử lại.

Giản đơn nhầm thành có tổ chức

Trong một vụ khác, hai cấp tòa sơ, phúc thẩm của tỉnh Sóc Trăng lại hiểu không đúng khái niệm “phạm tội có tổ chức”, dẫn tới tuyên phạt hai bị cáo Đa và Phuông quá nặng.

Vụ án rất đơn giản: Trên đường về nhà, Đa và Phuông (cùng ngụ huyện Kế Sách) thấy một nhà ven đường không có người, cửa sau lại không khóa. Thế là cả hai chui vào lấy được hai cái đồng hồ điện treo trên vách. Khi bỏ ra ngoài, leo lên cây lấy dây diện thì cả hai bị phát hiện. Theo kết quả giám định, tài sản bị trộm trị giá hơn 1,2 triệu đồng.

Sau đó, TAND huyện Kế Sách đã tuyên phạt hai bị cáo từ hai năm ba tháng tù đến ba năm tù với nhận định cả hai đã phạm tội có tổ chức theo điểm a khoản 2 Điều 138 BLHS (khung hình phạt từ hai đến bảy năm tù). Xử phúc thẩm, TAND tỉnh Sóc Trăng giảm án một chút nhưng vẫn giữ nguyên nhận định này.

Phá án theo thủ tục giám đốc thẩm, Tòa hình sự TAND tối cao phân tích: Tòa hai cấp sơ, phúc thẩm kết luận hai bị cáo phạm tội có tổ chức là sai bởi họ chỉ bột phát, nhất thời phạm tội, cũng chẳng hề có sự bàn bạc, phân công chặt chẽ. Các tình tiết, chứng cứ cho thấy hai bị cáo chỉ là đồng phạm giản đơn nên cần phải chuyển về khoản 1 (khung hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm) và giảm án cho họ.