Ăn bún ốc bị rút hơn 12 triệu đồng để trong cốp xe

Ngày 5/7, CQĐT Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, gần đây, trên địa bàn quận Ba Đình xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Điều đáng lưu ý chính là các chủ xe thường để nhiều tiền hoặc tài sản có giá trị trong cốp xe máy đã khiến một số đối tượng trông xe nổi lòng tham.

Trình báo tại Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình, chị Phan Thị T., 25 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân vẫn chưa hết bàng hoàng.

Cuối tháng 6, sau khi đi giao dịch với khách hàng về, chị T. dựng chiếc xe máy mới mua hiệu Honda SCR màu bạc, trị giá 36 triệu đồng ở ngoài cửa công ty. Tuy nhiên, chị T. chỉ khoá cổ xe mà không khóa càng. Khoảng 2h sau, chị T. đi ra ngoài có việc thì phát hiện chiếc xe đã bị mất. Không chỉ mất xe, chị T. còn mất một số tài sản có giá trị mà chị để trong cốp xe.

Theo Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Ba Đình cho biết, việc chủ xe để các tài sản trong cốp xe cũng khiến các đối tượng xấu lợi dụng để trộm cắp. Có người, khi về nhà kiểm tra mới phát hiện bị mất trộm nhưng không xác định được mình mất tài sản ở đâu, khi nào, gây khó khăn trong quá trình điều tra vụ án.

Mới đây, Công an quận Ba Đình vừa tiếp nhận vụ trộm cắp tài sản do Công an phường Nguyễn Trung Trực chuyển tới. Khi bắt được ổ nhóm trộm cắp này, 5 đối tượng đã kịp gây ra 3 vụ cậy cốp xe để trộm tài sản của khách gửi xe.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Quang Hiếu, trú tại huyện Hạ Hoà (Phú Thọ); Vũ Văn Đoàn, trú tại huyện Tứ Kỳ (Hải Dương); Lê Văn Thành, trú tại huyện Ân Thi (Hưng Yên); Nguyễn Văn Thuấn, trú tại huyện Kim Động (Hưng Yên) và Trần Ngọc Hiền, trú tại huyện Hạ Hoà (Phú Thọ).

Trước đó, 19h30' ngày 25/6, Công an phường Nguyễn Trung Trực nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Nhàn, 25 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân về việc chị vừa bị mất cắp số tiền 12,4 triệu đồng.

Theo lời trình bày của bị hại thì chị phát hiện bị rút lõi số tiền trong cốp xe sau khi đến ăn tối tại quán bún ốc trên phố Hoè Nhai và gửi xe tại đó... Công an phường Nguyễn Trung Trực phát hiện cửa hàng có tới 5 nhân viên phục vụ quán, trông xe. Các nhân viên này đều khẳng định xe của chị Nhàn để một chỗ, không có dấu hiệu xê dịch cũng như không có ai tới gần.

Sau hơn 2 giờ đấu tranh khai thác, Công an phường đã làm rõ số nhân viên trên đã câu kết với nhau để cậy cốp xe của khách, rút lõi tiền.

Theo lời khai của các đối tượng, thấy chị Nhàn để bọc tiền trong cốp xe, Đoàn dắt xe máy của chị Nhàn lên vỉa hè. Sau đó, Đoàn đã ra hiệu cho Thành, Hiếu, Thuấn đến gần chiếc xe đứng dàn hàng ngang làm "hàng rào" che chắn. Xong xuôi, Đoàn ngồi lên yên xe, dùng hai tay cậy yên để Thành thò tay vào bên trong cốp khua khoắng móc được chiếc phong bì tiền chúng rút lõi lấy 12,4 triệu đồng, số tiền còn lại chúng lại để vào cốp xe...

Hiện nay, Công an phường Nguyễn Trung Trực đã thu hồi được toàn bộ số tiền mà các đối tượng đã trộm cắp.