An Giang: Bắt 3.000 gói thuốc lá lậu

Bước đầu tài xế Lê Minh Tâm và người đi cùng khai đã nhận chở thuê số thuốc trên từ Châu Đốc về ngã ba lộ tẻ Cần Thơ để kiếm tiền tiêu xài. Khi đến cầu Trà Ôn (TP Long Xuyên) thì bị bắt giữ. Hiện phương tiện, đối tượng cùng tang vật đã được bàn giao cho cơ quan điều tra xử lý.

Công an kiểm đếm thuốc lá lậu thu giữ sáng 18-8. Ảnh: V.SƠN

Trước đó, ngày 11-7, Công an tỉnh An Giang cũng bắt giữ xe ô tô 67B-002.11 vận chuyển 8.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu (hiệu Hero và Jet) và tạm giữ tài xế Trần Văn Ngọc và phụ xế Nguyễn Minh Khôn. Sau đó Công an huyện Châu Thành đã khởi tố vụ án.

VĨNH SƠN