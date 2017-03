An Giang: Bắt ba đồng phạm cướp tiệm vàng

Hôm qua (10-7), Công an tỉnh An Giang đã bắt thêm ba đồng phạm trong vụ cướp tiệm vàng Quốc Thắng (Tịnh Biên, An Giang) xảy ra ngày 5-7. Đại tá Lê Văn Tiền, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đã xác nhận thông tin trên và cho biết danh tính cả ba chưa thể công bố nhằm bảo đảm công tác điều tra.

Ngày 7-7, Công an Việt Nam phối hợp cảnh sát Campuchia bắt giữ sáu người Campuchia (tuổi từ 25 đến 40) là thủ phạm cướp hơn 300 lượng vàng của tiệm Quốc Thắng. Đó là Chey Chanh Tha (ngụ tỉnh Play Veng), Sươnek (ngụ tỉnh Kompong Chàm), Chhinh Si (ngụ Kam Pốt), Many (Kompong Spư), Sinh Hêng (ngụ Kam Pốt) và Piêng Trai (ngụ Tà Keo).

Sau khi bị bắt, chúng khai có cấu kết với một số đối tượng ở Việt Nam tìm kiếm, điều nghiên quy luật làm ăn của con mồi để lên kế hoạch cướp và tẩu thoát.

Bộ Công an phối hợp cảnh sát Campuchia di lý sáu kẻ cướp người Campuchia về Việt Nam để điều tra mở rộng vụ án. Trước mắt là làm rõ có phải nhóm cướp này đã cướp hơn 100 lượng vàng tại tiệm vàng Lan Anh (thị xã Hà Tiên, Kiên Giang) và một số vụ cướp khác tại địa bàn các tỉnh biên giới giáp Campuchia.

Cùng ngày tại TP.HCM, những người đi đường đã vây bắt một nghi can trong vụ cướp tiền xảy ra vào sáng 10-7. Trước đó, anh NNT (28 tuổi, quận Gò Vấp) đến chi nhánh ngân hàng trên đường Ngô Gia Tự (quận 10, TP.HCM) rút 70 triệu đồng.

Số tiền này anh T. bỏ vào một túi xách rồi chở bằng xe gắn máy đi về. Khi ra cổng ngân hàng, anh T. phát hiện khoảng năm người có nhiều biểu hiện khả nghi nên anh dặn những người đi cùng cảnh giác.

Trên đường đi, anh T. quan sát năm người đang bám theo anh. Khi đến đường Tú Xương, nhóm này vọt lên, ép xe anh T. vào lề rồi giật phăng túi tiền của anh.

Lập tức anh T. tri hô và đuổi theo một người đàn ông trạc 40 tuổi, mặc quần kaki, áo sơ-mi kẻ sọc màu tím nhạt chạy chiếc xe Wave. Tại giao lộ Trương Định-Nguyễn Đình Chiểu, người chạy chiếc Wave té nhào xuống đường và bị khống chế đưa về trụ sở Công an phường 7 (quận 3) lấy lời khai.

Tại trụ sở công an, người này cho rằng mình không liên quan đến nhóm cướp tiền. Hiện Công an quận 3 đang tiếp tục điều tra vụ việc.