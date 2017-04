An Giang: Bắt giữ gần 600 kg rắn, trăn đất

Được biết, rắn ri voi nằm trong nhóm động vật hoang dã, cấm săn bắt và mua bán. Chiều 25-2, PC15 tỉnh An Giang phát hiện một xe môtô do Nguyễn Minh Hồng (ngụ xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú) điều khiển chở số rắn này từ biên giới Campuchia về An Giang tiêu thụ.

Trước đó, ngày 21-2, lực lượng Quản lý thị trường An Giang cũng phát hiện một xe tải do Nguyễn Hà Hải (ngụ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) điều khiển chở 500 kg trăn đất (trị giá khoảng 40 triệu đồng) tại khu vực biên giới Châu Đốc.