An Giang: Bắt khẩn cấp đối tượng dùng lưỡi hái chém chết người

Nạn nhân là anh Đinh Hoàng Duy (sinh năm 1996, thường trú tại thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ).



Theo điều tra sơ bộ, tối 24/3, Huỳnh Văn Rớt và Đinh Hoàng Duy đi uống rượu cùng nhau. Sau đó giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Rớt được cho là đã dùng lưỡi hái chém thẳng vào cổ Duy khiến anh chết ngay tại chỗ.



Trước đó, vào sáng 25/3, bà Trâm (chưa rõ họ tên đầy đủ), chủ máy gặt đập liên hợp (quê ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), là người thuê Duy đi gặt tại cánh đồng gần khu vực rừng tràm Trà Sư, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên.



Do phát hiện anh Duy không canh giữ máy trên bờ kênh Trà Sư như thường lệ, nên bà Trâm đi tìm thì phát hiện nhiều vết máu. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên bà Trâm gọi một số người dân địa phương cùng đi tìm.



Sau đó người dân đã phát hiện thi thể của anh Duy vướng trong bụi mai dương ở dưới mé kênh với một vết chém trên vùng cổ. Ngay sau đó bà Trâm trình báo với Công an địa phương.



Nghi phạm chính được Cơ quan điều tra xác định là Huỳnh Văn Rớt.



Vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.../.

Theo Vietnam+