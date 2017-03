An Giang: Bắt một SV giết người

Hiện Cơ quan CSĐT đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi về vụ giết người vào lúc 19 giờ ngày 27-2 do Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên chuyển đến. Vào lúc 18 giờ ngày 27-2, sau khi nhậu với hai người bạn tại phòng trọ (nhà trọ 505 Võ Thị Sáu, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên), Trần Trấn Nam (19 tuổi), sinh viên Trường CĐ nghề An Giang, đã kiếm chuyện gây sự với nhóm sinh viên Trường ĐH An Giang ở phòng kế bên. Trong lúc gây sự, Nam đã xô xát với Nguyễn Lâm Bá Long (20 tuổi), sinh viên khoa Nông nghiệp Trường ĐH An Giang và lấy dao Thái Lan đâm vào bụng Long. Hậu quả, Long bị đứt động mạch chủ bụng và chết tại Bệnh viện đa khoa An Giang lúc 19 giờ cùng ngày.

Sau khi gây án, Trần Trấn Nam đã bị các sinh viên trong khu vực nhà trọ vây bắt, giao công an xử lý. Hiện vụ việc được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.