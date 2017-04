An Giang: Kẹt xe nguyên ngày tại phà Vàm Cống

Do quan niệm kiêng kỵ ra đường vào ngày hôm trước (mùng 5 Tết) nên lượng khách từ An Giang đi TP.HCM dồn vào ngày hôm qua, dẫn đến tình trạng kẹt xe tại phà Vàm Cống. Lực lượng cảnh sát giao thông An Giang đã tích cực khai thông luồng tuyến nhưng đến 19 giờ hôm qua, tình trạng kẹt xe tại đây vẫn chưa giải quyết xong.