Chi cục Kiểm lâm An Giang vừa thu mua con cá sấu cân nặng trên 30 kg, dài trên 2 m của các ngư dân ở ấp An Bình, xã An Thạnh Trung, Chợ Mới vừa đánh bắt được.

Theo UBND xã An Thạnh Trung, nhóm ngư dân ấp An Bình vào chiều tối ra kinh mương kéo lưới đánh cá như thường lệ và bất ngờ dính được cá sấu. Người dân hay tin cá sấu bị dính lưới kéo đến xem rất đông. Họ dự đoán đây có thể là cá sấu nuôi sổng chuồng hoặc cá sấu từ Biển Hồ bị nước lũ cuốn trôi xuống An Giang. HUÊ DUNG