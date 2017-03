An Giang: Nước mặn xâm nhập đe dọa cây trồng và thủy sản

Kết quả kiểm tra độ mặn ở các tuyến kênh Xã Diễu, Kiên Hảo và các tuyến kinh khu vực Núi Sập có độ mặn đến hơn 13o/00, một số tuyến kinh ở huyện Vị Thanh độ năm gần 10o/oo, làm cho lục bình ở các tuyến kinh này chết héo, đe dọa cây trồng và thủy sản.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn An Giang, nước biển xâm nhập vào sâu nội đồng là do triều cường biển phía tây dâng cao kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, trong khi mực nước trên sông Hậu tại Long Xuyên đang vào mùa kiệt. Hiện ngành nông nghiệp An Giang đã chủ trương tạm ngừng xuống giống hơn 5.000 ha lúa hè thu trên các trà lúa các xã Bình Thành, Thoại Giang, Vọng Đông, thị trấn Óc Eo... thuộc huyện Thoại Sơn, đồng thời khuyến cáo nông dân tạm ngưng xuống giống lúa hè thu.

Được biết, tại Tiền Giang nước mặn cũng đã theo sông Tiền tràn vào TP Mỹ Tho và huyện Châu Thành với độ mặn trên dưới 10o/oo, đe dọa hàng trăm bè cá ở cù lao Tân Long, phường Tân Long (TP Mỹ Tho) và Thới Sơn (huyện Châu Thành).