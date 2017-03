An Giang: Xe khách đâm xe tải, ba người chết

Khi đó, xe khách 16 chỗ do Lê Ngọc Thăng (Long An) điều khiển đang lưu thông bất ngờ đâm thẳng vào phía sau xe tải do tài xế Lê Hồng Anh (An Giang) chạy cùng chiều. Toàn bộ hành khách trên xe 16 chỗ đang đi vía bà Chúa Xứ núi Sam.

Cũng trong sáng qua, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm hai mẹ con nạn nhân chết tại chỗ. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Lan Anh chở con gái ba tuổi. Vụ tai nạn đã khiến rất nhiều người hiếu kỳ tụ tập đứng xem, gây ách tắc giao thông cục bộ ngay tại ngã tư. Theo phản ánh của quần chúng địa phương, ngã tư Phú Sơn là địa điểm đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hiện tài xế xe tải bỏ trốn và các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.