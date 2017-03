Ẩn họa từ bia, rượu

GÂY ÁN TRÊN BÀN NHẬU

Tối 19-11-2010, quán nhậu Ngọc Lan ở số 127 Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh, có hai nhóm khách ngồi nhậu gần bàn nhau. Vì chuyện ăn nói vu vơ, nhóm khách sáu người tại bàn số 5 và nhóm năm người ngồi bàn số 10 xảy ra cuộc đấu võ mồm. Tiếp đó, hai bên lao vào ẩu đả loạn xạ. Màn hỗn chiến chỉ kết thúc khi anh Trương Phước Thành (SN 1966, ngụ quận Bình Thạnh) gục ngã bởi dính hai nhát dao trên người. Nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Hầu hết những vụ án mạng trên bàn nhậu trong thời gian gần đây đều xuất phát từ những nguyên nhân hết sức giản đơn. Đó có thể là những cái nhìn hoặc lời nói thiếu thiện chí giữa những cá nhân hoặc nhóm người không hề quen biết nhau trước đó. Mới đây nhất, CA huyện Nhà Bè bắt giữ Nguyễn Văn Minh (SN 1988, ngụ ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, tạm trú xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TPHCM) về hành vi “giết người”. Bước đầu Minh khai nhận, 15 giờ chiều 19-12 Minh và hai người bạn đến quán Phước Lộc Thọ ở ấp 4, xã Phước Kiểng nhậu. Tại đây, Minh gặp nhóm nhậu gồm bảy người, trong đó có Võ Văn Ngữ (tự Biết em, SN 1964, ngụ phường Tân Phong, quận 7), Võ Văn Hoàng (tự Sói, SN 1985, ngụ quận 8), Nguyễn Trung Tính (tự Đen, SN 1986), Trần Đình Văn (SN 1986, cùng ngụ quận 7)... đã ngồi nhậu trước đó.

Lúc đến nhậu, Minh yêu cầu ba nữ tiếp viên của quán ngồi nhậu cùng bàn mình. Ngứa mắt với kiểu giành tiếp viên của Minh nên nhóm của Ngữ lên tiếng. Được nhiều người can ngăn nên ai ngồi bàn nấy tiếp tục nhậu nhưng vẫn liếc nhìn, gầm gừ nhau.

Một lúc sau, thấy Ngữ ra sau quán đi vệ sinh, Minh liền đi theo để gây chuyện và hai bên xảy ra ẩu đả. Thấy bạn bị Minh hành hung, Hoàng, Văn và Tính cầm vỏ chai bia chạy ra tham chiến. Bị thất thế vì đơn độc, Minh rút con dao xếp tấn công tới tấp. Hoàng bị đâm một nhát ở ngực trái chạy vào lại trong quán gục trên bàn nhậu và tử vong trên đường đi cấp cứu. Bên ngoài, Minh vung dao tấn công làm Ngữ, Tính và Văn bị thương. Sau khi gây án, Minh bỏ trốn đến nhà một người bạn và bị công an bắt giữ vào sáng hôm sau.

Cũng chỉ vì máu me hơn thua, không chịu lép vế mà giờ đây Nguyễn Văn Thiên (29 tuổi, ngụ Phú Yên) phải vướng vòng lao lý. Tối 1-5-2010, Thiên cùng mấy người bạn đến quán nhậu trên đường Huỳnh Tấn Phát nhậu. Khi Thiên đi vệ sinh thì gặp Nguyễn Việt Thành và Võ Thanh Tùng (cùng 19 tuổi) cũng là khách nhậu trong quán. Khi Thiên nhìn, Thành chửi và đòi đánh. Ấm ức, Thiên ra bàn nhậu kể lại sự việc và tuyên bố rằng lát nữa sẽ “xử” Thành tại quán. Nói là làm, sau đó Thiên lấy con dao đã chuẩn bị sẵn đâm Thành gục chết tại chỗ và đâm Tùng một nhát vào cổ trọng thương.

HÃY TỰ KIỀM CHẾ!

Đêm 20-11-2010, không ít người chứng kiến đã lắc đầu, không sao lý giải được khi thấy Lê Đức Tân (SN 1980, ngụ quận 8) gây án một cách lạnh lùng và vô lý như vậy chỉ vì một nguyên nhân không đáng. Tối đó, Tân ngồi nhậu cùng một số người bạn tại sạp bán đồ điện ở chợ Vạn Nguyên, phường 15, quận 8. Lúc này, Vũ Phát Đạt (SN 1984, ngụ quận 8) cũng đang ngồi nhậu cùng hai người bạn là Tấn và Luận (chưa rõ lai lịch). Do quen biết Tân từ trước, Luận buông tiếng mời Tân qua ngồi nhậu chung nhưng Đạt không đồng ý. Nóng máu vì chuyện đó, Tân âm thầm bỏ về nhà lấy dao Thái Lan, quay lại đâm Đạt gục trên bàn nhậu.

Mới đây, TAND TPHCM xét xử một vụ án tình đã từng gây xôn xao dư luận. Bị cáo là Nguyễn Đình Cao (SN 1985, ngụ tỉnh Lai Châu, tạm trú quận Bình Thạnh, là bác sĩ khoa sinh hoá – huyết học Bệnh viện Nhân dân Gia Định) đã vì tình yêu đơn phương với nữ y tá cùng khoa, là Nguyễn Thị Bảo Trúc (SN 1984, ngụ quận 4) nhưng không được đáp lại nên đã nghĩ quẩn dẫn đến kết cục đau lòng. Nhiều người tham dự phiên toà nuối tiếc “giá đêm đó Cao không đi nhậu, thì chẳng có gì xảy ra”. Sau chầu nhậu với bạn bè tối 25-2-2010, Cao về phòng trọ nghỉ. Vì nhớ “người trong mộng” nên Cao gọi điện cho Trúc. Nghe Trúc nói đang ăn bún bò của người bạn trai vừa mua, Cao nổi cơn ghen. Sẵn có hơi men trong người, Cao lận hai con dao vào bệnh viện để thực hiện ý đồ tự vẫn trước mặt Trúc. Trước khi gây án, Cao đã uống thêm nửa chai rượu để lấy can đảm. Hậu quả mà Cao gây ra là Trúc bị thương tích 39%, Cao cũng bị thương tích 8% vì tự gây ra trên cổ, tay...

Rượu, bia cũng là một trong những tác nhân khiến nhiều gia đình tan nát. Không ít ông chồng do tối ngày say sưa, nhiều lần hành xử thậm tệ với vợ con để rồi khi tức nước vỡ bờ, người thân của họ phải phản kháng rồi nhận lãnh hậu quả. Điển hình như trường hợp Trần Thị Bích Trân (SN 1986, ngụ tỉnh Trà Vinh, tạm trú khu tập thể công nhân công ty Kenton, ấp 5, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè). Trưa 7-12, chồng của Trân là Nguyễn Thành Công (SN 1986, ngụ cùng địa chỉ) đi nhậu về và liên tục chửi rủa vợ. Biết là chồng say nên Trân cố nhịn, nhưng anh ta quá đáng nên Trân đã dùng dao ném vào ngực Công. Nhát dao oan nghiệt khiến Công tử vong.

Có một câu nói rất hay rằng: “Rượu nặng màu trắng nhưng lại làm đỏ mặt mũi và làm đen danh dự”. Vì thế, hãy tự biết kiềm chế bản thân mình, vui nhưng đừng bao giờ quá chén.





Theo B.N (CATP)