Ăn lãi suất hàng tháng từ việc… lừa bán vợ vào “tổ quỷ”

Trung tuần tháng 7-2012, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an tỉnh Điện Biên nhận được đơn trình báo của ông T.V.Q, 48 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo, về việc hai con gái 24 tuổi và 17 tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc. Theo tường trình của ông Quân, sau nhiều ngày không liên lạc được với 2 cô con gái, đột nhiên, ông nhận được cuộc điện thoại chỉ trong vài giây của cô con gái lớn, nói là bị lừa đưa sang Trung Quốc.









Theo M.H (ANTĐ)



Tiến hành điều tra vụ án, CQĐT “khoanh” được nghi can hết sức bất ngờ, là Tòng Văn Vinh, chồng của H., con rể ông Quân. Vinh và chị H. đã có với nhau 2 mặt con. Bị triệu tập đến cơ quan công an, sau gần 1 ngày quanh co, cuối cùng, Vinh đã phải khai nhận hành vi phạm tội. Tháng 4-2012, Vinh quen một đối tượng tên tên Hưng, và được Hưng gạ gẫm tìm phụ nữ, trẻ em để bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Mỗi người tìm được, Hưng sẽ trả Vinh 500.000 đồng, cộng thêm 1 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng từ khoản bóc lột thân xác các cô gái.Hám lời, Vinh nghĩ ngay đến cô em vợ năm nay vừa tròn 17 tuổi. Vinh tỉ tê rủ co em vợ sang Trung Quốc bán hàng với mức lương tối thiểu 10 triệu đồng/ tháng, nhưng phải giữ bí mật về chuyến đi. Thấy cô em vợ còn lưỡng lự, Vinh… dụ dỗ nốt chị H., người vợ của y, để đưa sang Trung Quốc.Từ lời khai của Vinh, công an tỉnh Điện Biên đã làm rõ và bắt được đối tượng Hưng, nhân thân đầy đủ là Vũ Duy Hưng (SN 1975), nhà ở xã Vũ Hợi, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ngay sau đó, công an tỉnh Điện Biên phối hợp cùng bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai và công an Trung Quốc đã xác minh, giải cứu được hai chị em H., cùng 1 cô gái bị lừa bán trước đó mấy tháng.Tường trình của các cô gái trẻ cho thấy, nơi đất khách, họ bị đám du côn đánh đập đến mức phải nhập viện, vì “dám” phản kháng ý đồ bắt tiếp khách mua dâm. Vì không chịu được đòn đau, các cô gái đã phải nhắm mắt đưa chân. Mỗi ngày, chủ chứa bắt các cô phải tiếp ít nhất 20 lượt khách, và hầu như không đêm nào họ được ngủ. CQĐT công an tỉnh Điện Biên hiện đã tạm giam Tòng Văn Vinh và Vũ Duy Hưng về hành vi mua bán người, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.