Án mạng do mâu thuẫn trên bàn nhậu

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 13-4, Trần Chí Linh (19 tuổi, quê Đồng Tháp) cùng những người bạn gồm Lê Văn Tý, Nguyễn Minh Trí, Hoàng Thị Thu Huyền (vợ của Trí) ngồi nhậu cùng ba thanh niên (chưa rõ lai lịch) gần khu nhà trọ trên đường Bình Đường 2, phường An Bình, Dĩ An. Trong ba người có một người tên Phong, quê Tiền Giang. Giữa cuộc nhậu, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Phong bỏ đi rồi cầm hai con dao Thái Lan quay lại.

Nhóm Phong đuổi đánh nhóm của Linh. Trong lúc hỗn loạn, Trí, Huyền và Tý bị đâm nhiều nhát khiến ba người gục tại chỗ. Riêng Linh chạy được một đoạn thì bị té, một hung thủ lao đến đâm tiếp khiến nạn nhân nằm thoi thóp trên vũng máu.

Cơ quan điều tra bàn giao thi thể Trần Chí Linh cho gia đình đưa về quê lo hậu sự. Ảnh: Đ.LÊ

Ngay sau khi gây án, nhóm Phong lên xe bỏ chạy. Các nạn nhân được nhanh chóng đưa vào BV Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP.HCM) cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Linh đã tử vong sau đó.

Theo bác sĩ khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện, nạn nhân Trí và Tý bị nhiều vết đâm thấu ngực, bụng; thủng gan; phổi… được phẫu thuật cấp cứu nhưng vẫn còn thở máy, chưa qua cơn nguy kịch. Riêng nạn nhân Huyền bị đâm thấu bụng đã được chuyển về BV Nhân dân Gia Định điều trị tiếp.

Chiều 14-4, nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM cho biết Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ được cả ba nghi can gây án đang lẩn trốn tại các tỉnh miền Tây. Hiện cơ quan công an đang di lý ba nghi can về Bình Dương để điều tra, xử lý.

