Án mạng được che đậy bằng vụ đụng xe?

Khoảng 3 giờ sáng 7-5, ông Trần Văn Vương (ngụ xã Tân Thông Hội, Củ Chi, TP.HCM) nhận được cuộc điện thoại của người lạ báo tin con trai ông là Trần Huy Vũ bị tai nạn giao thông gần cây xăng Mạnh Hùng (xã Hòa Phú, huyện Củ Chi). Người báo tin cho biết vết thương của con ông rất nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Trước đó, Vũ có xin phép gia đình đi cùng với một người bạn tên Thế (Lú) qua vũ trường Vũ Gia ở thị xã Bình Dương chơi. Gia đình ông Vương tức tốc đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương thì thấy Vũ trong tình trạng nguy kịch: chấn thương não, hai mắt trắng dã, hôn mê sâu. Bác sĩ cho biết nếu phẫu thuật thì cũng quá muộn, còn chuyển viện e không kịp. Tuy nhiên, ông Vương kiên quyết chuyển Vũ đến Bệnh viện 115 với hy vọng “còn nước còn tát”.

Nhiều dấu hiệu nghi vấn

Tại Bệnh viện 115, các bác sĩ tham gia ca mổ nói với ông Vương vết thương của Vũ do tác động ngoại lực giống như bị đánh chứ không giống do tai nạn giao thông gây ra. Từ nghi vấn này, ông Vương đến ngay hiện trường vụ tai nạn tìm hiểu. Ông quan sát chiếc ôtô hiệu Kia, biển số 52S-6081 do Thế cầm lái đã rẽ ngang, băng qua một con mương rộng khoảng 4 m rồi đâm sầm vào gốc cây ven lề. Đầu xe hư hỏng nặng, Thế chỉ xây xát vùng mặt, còn Vũ lúc đó đã say nằm băng ghế sau (theo lời khai của Thế) thì bị chấn thương sọ não với một vết thương ngay đỉnh đầu phía trái, dài 7 cm. Vũ còn bị thương bầm tím ở vùng vai và cổ.

Điều khó hiểu là người gọi điện thoại báo tin vụ tai nạn cho ông Vương là Phước (quản lý vũ trường Vũ Gia) chứ không phải là Thế, người có mặt cùng Vũ lúc xảy ra tai nạn. Ngoài ra, Vũ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Bình Dương (cách hiện trường hơn 20 km) trong khi Bệnh viện huyện Củ Chi nằm gần đó chưa đầy 5 km (?). Theo lời Thế kể lại, tàn cuộc chơi thì Vũ đã say xỉn và cùng Thế lên xe ra về. Trên đường từ vũ trường về nhà, một chiếc xe tải ngược chiều chiếu thẳng đèn vào mặt khiến Thế không nhìn thấy gì nên lao thẳng qua con mương. Lúc xảy ra tai nạn, Thế gọi báo cho Phước là bạn của Thế đến trợ giúp. Phước mới điện thoại báo ông Vương rồi chở thẳng Vũ về Bệnh viện tỉnh Bình Dương. Còn chiếc ôtô 52S-6081 được Công an huyện Củ Chi đưa về trụ sở, lập hồ sơ tai nạn giao thông với nguyên nhân do Thế gây ra.

Trước nhiều nghi vấn về vụ tai nạn này, gia đình ông Vương gửi đơn khiếu nại đến Công an huyện Củ Chi và Công an tỉnh Bình Dương.

Nạn nhân cho biết mình bị đánh

May mắn là sau năm ngày hôn mê, Vũ đã tỉnh lại và nói chuyện được. Câu đầu tiên Vũ nói với ông Vương là: “Cha ơi, con bị người ta đánh. Tụi nó đông lắm!”. Theo lời Vũ kể, tối hôm đó anh với Thế đến nhà hàng TK uống rất nhiều bia rồi rủ thêm ba cô tiếp viên ở đây đến vũ trường Vũ Gia uống rượu. Trong vũ trường, một cô vô tình làm rơi bể ly rượu khiến mười thanh niên ngồi uống bia bàn bên cạnh tỏ vẻ khó chịu. Hai bên bắt đầu lời qua tiếng lại. Thấy vậy, Phước can thiệp và tách hai bàn xa ra. Sau đó, Vũ say rượu chỉ nhớ lơ mơ đã bị một nhóm người lạ mặt đánh tới tấp vào đầu chảy máu. Tỉnh dậy anh đã thấy mình đang nằm tại bệnh viện.

Theo ông Vương, những điều Vũ kể trùng hợp với thông tin mà ông thu thập được tại Bình Dương. Có nhân chứng xác nhận Vũ bị nhóm thanh niên địa phương đánh ngất xỉu khi vừa rời vũ trường. Nhóm thanh niên đánh Vũ khoảng bảy người, trong đó có một người là em chủ một nhà hàng karaoke, một người hiện công tác trong ngành giao thông và là con của một quan chức ở tỉnh Bình Dương.

Sáng 13-5, Công an huyện Củ Chi đã cử điều tra viên gặp Vũ lấy lời khai. Cùng lúc đó có hai cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Bình Dương) cũng đến Bệnh viện 115 tìm hiểu sự việc. Do sức khỏe còn yếu nên Vũ chưa thể lại cung cấp thông tin gì thêm cho cơ quan điều tra. Chúng tôi sẽ thông tin tiếp đến bạn đọc diễn biến tiếp của vụ việc.