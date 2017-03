Án mạng kinh hoàng trước nhà số 248 Cống Quỳnh

Người đi đường và các hộ kinh doanh hai bên đường Cống Quỳnh vẫn chưa hết khiếp đảm sau khi chứng kiến vụ thanh toán táo tợn này.

Một số người kể lại, thời điểm trên, trời đang mưa lất phất, ba thanh niên đi trên 2 xe SH đến trước công trình xây dựng nằm sát địa chỉ trên thì dừng lại. Lúc này có 2 thanh niên đi trên xe Nouvo trờ tới rồi giữa hai bên nổ ra cãi vã.

Một thanh niên đi trên xe SH rút thắt lưng quất hai đối tượng đi trên xe Nouvo. Như đã chuẩn bị sẵn, một trong hai đối tượng đi xe Nouvo rút dao ra đâm loạn xạ, khiến cả ba người đi trên xe SH gục ngã trong vũng máu.

Xác nạn nhân tử vong tại hiện trường



Một người trong số họ lết đến trước cổng nhà 248 Cống Quỳnh thì tử vong. Hai người còn lại được người dân tức tốc chở vào Bệnh viện Sài Gòn cấp cứu, nhưng một người đã chết, người còn lại may mắn thoát chết vẫn đang tiếp tục điều trị.

Ngay sau khi gây ra án mạng nghiêm trọng, hai đối tượng đi trên xe Nouvo nhanh chóng tẩu thoát. Nhận được tin báo, Cảnh sát 113, Công an phường Phạm Ngũ Lão cùng Công an TP.HCM và Công an quận 1 đến khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân chết tại bệnh viện tên Nguyễn Chí Dũng (SN 1984). Nạn nhân bị thương là Phan Văn Đình Hùng (SN 1983, cùng ngụ quận 3, TP.HCM). Riêng nạn nhân nằm chết tại hiện trường vẫn chưa xác định danh tính.

Hiện Công an quận 1 phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM khẩn trương điều tra, truy bắt hung thủ.