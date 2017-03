Án mạng ngay tại cổng quán Karaoke

Ngày 13/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tam giam các đối tượng: Trần Văn Nhựt (20 tuổi), Lê Văn Trung (19 tuổi), Phan Văn Linh (20 tuổi), Phan Thanh Vấng (22 tuổi), Nguyễn Trí (18 tuổi), Võ Quang Dũng (17 tuổi) và Phạm Hữu Nghị (20 tuổi), đều trú tại xã Tân Tiến, huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) để điều tra làm rõ về hành vi “Giết người”.



Trước đó, khoảng 20h ngày 11/11, anh Lê Văn S. (24 tuổi, trú xã Hoà An, huyện Krông Pắk) cùng bốn người bạn đến quán Phương Thảo (xã Hoà Tiến, huyện Krông Pắk) để hát Karaoke. Một lúc sau, anh S. quay ra chở thêm một số người khác gồm: Huỳnh Thị Q. (16 tuổi), Trần Thị H. (16 tuổi) và Nguyễn Thị Cẩm L. (17 tuổi) đến quán cùng hát Karaoke.



Khoảng một tiếng sau khi cả nhóm vào hát, anh S. lấy xe chở Q. và C. ra về. Khi 3 người đang đi từ trong quán ra đến cổng, bất ngờ 7 đối tượng trên chặn đường đánh. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắk nhưng do vết thương quá nặng, khoảng 22h cùng ngày anh S. đã tử vong.



Vụ việc vẫn đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục làm rõ.





Theo V.Hảo (DT)