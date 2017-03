Án mạng ngày tết từ mâu thuẫn vặt

Ngày 4-2, Công an quận Bình Thạnh cho biết đã bắt giữ Trần Châu Sơn (ngụ phường 3, quận Bình Thạnh) chuyển giao cho Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền về hành vi giết người. Nạn nhân NTNB (36 tuổi, quê Bình Thuận) là vợ của Sơn.

Theo hồ sơ, rạng sáng 1-2 (mùng 2 tết), Sơn và chị B. cãi nhau kịch liệt. Sơn liền lấy dao chém chị B. Mẹ ruột của Sơn thấy hai con cãi vã, đánh nhau liền đến can ngăn, mở cửa cho con dâu bỏ chạy. Tuy nhiên, Sơn tiếp tục rượt đuổi chém thêm nhiều nhát cho đến khi chị B. gục xuống thì Sơn mới vứt dao bỏ trốn. Đến 20 giờ cùng ngày, công an đã bắt được Sơn đang trốn ở tỉnh Đồng Nai. Sơn khai nhận do nghi ngờ vợ ngoại tình nên cả hai thường xuyên gây gổ đánh nhau khoảng một năm nay. Những ngày tết, Sơn thấy vợ thường xuyên đi chơi nên càng nghi ngờ và bực tức. Sơn khai đã dùng đến sáu con dao trong bếp để chém chết vợ vì khi chém có dao đã bị gãy. Khi phát hiện vợ đã chết, Sơn đón xe đi về tỉnh Bình Thuận - quê vợ để thắp hương cho vợ.

Cùng ngày 4-2, Công an quận Bình Thạnh cho biết đã bắt giữ Vương Quốc Trường (ngụ phường 22, quận Bình Thạnh) về hành vi giết người.

Vào chiều 1-2 (mùng 2 tết), Trường tổ chức nhậu, hát karaoke và giao cho anh Lê Văn Lộc làm “chủ xị”. Trường và cha dượng của mình cùng tham gia với mọi người. Trong lúc hát, Trường và cha dượng muốn hát bài vọng cổ Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà nhưng nhiều người cùng dự không đồng ý vì muốn hát nhạc xuân cho rộn ràng. Anh Lộc thấy ý của đám đông như vậy nên cũng nói theo: “Tết mà hát vọng cổ gì buồn vậy…”. Tức thì Trường cãi với anh Lộc rồi bỏ ra về. Một lúc sau tiệc tàn, anh Lộc đi về nhà, khi đến trước 113/4/73 Võ Duy Ninh thì bất ngờ bị Trường cầm con dao chặt thịt ra chém hai nhát vào đầu khiến anh phải đi cấp cứu trong cơn nguy kịch.

Trước đó, đêm 31-1 (mùng 1 tết), Công an phường 5 (quận Bình Thạnh) nhận được tin báo của bà Huỳnh Thị Diệu, chủ nhà 220/68C Hoàng Hoa Thám, nơi bà Diệu cho người Philippines thuê ở xảy ra vụ gây gổ giữa hai người nước ngoài.

Sau khi cãi nhau, một người đẩy chiếc xe máy hiệu Attila màu trắng chạy đi.

Khi xuống hiện trường, công an phát hiện nam thanh niên tên thường gọi là Bong (quốc tịch Philippines) nằm ngay cửa ra vào, đầu chảy máu đã tử vong. Ngay lập tức công an quận phối hợp với cơ quan điều tra Công an TP để điều tra.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã bắt giữ đối tượng tên Yang (quốc tịch Philippines) cùng đối tượng Michel (quốc tịch Philippines) và vợ là Đỗ Trần Hoàng Mỹ (25 tuổi, ngụ Bà Huyện Thanh Quan, quận 3).

Điều tra bước đầu được biết chiều 31-1, Mỹ cùng chồng Michel, Yang và Bong chơi tại căn nhà trên. Mỹ cùng Michel ở trên lầu hai. Yang và Bong bày bàn cờ tướng ra đánh tại lầu một. Do mâu thuẫn trong lúc đánh cờ nên cả hai cự cãi nhau. Yang chạy đi lấy dao chém vào đầu Bong gây tử vong. Khi Mỹ và Michel phát hiện sự việc thì đã không tố giác mà Michel còn lấy xe máy chở Yang đi trốn.

Hiện các vụ án đang được cơ quan điều tra Công an TP tiếp tục điều tra làm rõ.

