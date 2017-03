Án mạng sau chầu nhậu

Vào khoảng 12 giờ ngày 12-11, tại ấp Tân Hiệp, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, Vĩnh Long đã xảy ra một vụ án mạng do mâu thuẫn trong lúc nhậu.



Theo đó, vào khoảng 9 giờ ngày 12-11, Lê Văn Cường (SN 1979) và Nguyễn Thanh Liêm (SN 1991), cùng ngụ ấp Tân Hiệp, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ nhậu cùng với một số người khác.

Trong lúc nhậu, giữa Cường và Liêm xảy ra mâu thuẫn nên những người còn lại bỏ về hết, riêng Cường và Liêm hẹn nhau ra đường tránh TP Vĩnh Long (ấp Tân Hiệp, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ) để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, giữa Cường và Liêm xảy ra xô xát, sau đó Liêm dùng dao đâm Cường khiến Cường tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Liêm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.



Công an đang khám nghiệm hiện trường.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra và truy tìm Liêm về để làm rõ vụ án.

Chiều cùng ngày, Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cùng với Công an huyện Long Hồ, Công an xã Tân Hạnh đến gặp gia đình Liêm để gia đình động viên Liêm ra đầu thú.