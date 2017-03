Án mạng sau cuộc rượu

Nguyễn Kim Dũng

12h15 ngày 13-9, người dân thôn Đồng, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh bàng hoàng hay tin vụ án mạng xảy ra tại đường thôn Đồng. Nạn nhân vụ án mạng là anh Ngô Văn Duẩn, SN 1975, ở thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê, bị hung thủ dùng dao nhọn đâm một nhát vào ngực trái, đã tử vong tại bệnh viện Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh. Công an huyện Đông Anh đã phối hợp với các lực lượng Điều tra trọng án, Cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra truy xét, làm rõ hung thủ gây án là Nguyễn Kim Dũng, SN 1972, trú tại thôn Đồng Ích, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, làm nghề thợ mộc.

Nguyên nhân vụ việc được cơ quan điều tra làm sáng tỏ như sau: Nguyễn Kim Dũng cùng một số thợ mộc cùng quê đang nhận thi công phần mộc của một công trình xây dựng ở thôn Đồng, xã Nguyên Khê. Sáng 13-9, Dũng cùng anh em thợ đến công trình để lắp đố cửa ra vào. Buổi trưa cùng ngày, chủ công trình xây dựng làm cơm thết đãi cánh thợ mộc và mời anh Ngô Văn Duẩn cùng ăn cơm.

Trong bữa cơm rượu, giữa anh Duẩn và Dũng đã nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến to tiếng với nhau. Tưởng như mọi việc đã được giải toả, nhưng tàn bữa cơm rượu, anh Duẩn dắt xe máy đi ra đường thôn Đồng, xã Nguyên Khê để về nhà, liền bị Nguyễn Kim Dũng dùng dao nhọn thủ sẵn trong người bất ngờ đâm một nhát vào ngực trái. 21h đêm 13-9, Công an huyện Đông Anh phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội đã truy xét, phát hiện và bắt được Dũng đang lẩn trốn tại TP Bắc Ninh, thu hồi con dao nhọn là hung khí gây án.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Dũng can tội giết người, chuyển Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý trước pháp luật.

