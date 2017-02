Án mạng sau cuộc vui 'uống rượu đầu năm'

Ngày 10-2, cơ quan Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đang phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An điều tra vụ án mạng, truy bắt nghi can đâm chết anh Trần Văn Phương (23 tuổi, trú xóm 3, xã Tân Thành, huyện Yên Thành).



Đoạn đường nơi xảy ra hai nhóm thanh niên ẩu đả khiến một người chết, một người bị thương nặng.

Trước đó, đêm 9-2, anh Trương Đình Thắng (24 tuổi, ở xóm 9, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành) mời hai nhóm bạn ở huyện Yên Thành và thị xã Thái Hòa đến nhà anh vui "uống rượu đầu năm". Tại đây, cả hai nhóm thanh niên uống nhiều rượu rồi rủ nhau ra về.



Khi đi về trên tuyến đường 537 (gần quán karaoke, thuộc địa phận xã Thọ Thành) thì hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, thách thức, chửi nhau rồi xô xát. Anh Phương bị đâm gục tại chỗ. Còn anh Lê Văn Tài (24 tuổi, trú cùng xóm với anh Phương) bị đâm thủng phổi.

Mọi người đưa anh Phương và anh Tài đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng anh Phương đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Còn anh Tài hiện được cấp cứu tại BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng trên, Công an huyện Yên Thành, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai những người liên quan.

Hiện PC45, Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Yên Thành đang triệu tập nhóm thanh niên ở thị xã Thái Hòa và ở huyện Yên Thành phục vụ điều tra, truy bắt nghi can.