Án mạng sau khi dự hội hôn

Nạn nhân là anh Bùi Văn Minh (SN 1986), trú ở thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch, Quốc Oai bị đối tượng Phùng Văn Tuấn (SN 1987), người cùng thôn, chủ hiệu cắt tóc gội đầu “Anh Tuấn” ở khu vực cầu 76, dùng dao nhọn đâm 2 nhát vào lưng, vào đùi, đứt động mạch chủ, mất máu cấp dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ Công an huyện Quốc Oai, tối hôm ấy, anh Minh và Tuấn cùng đến dự một hội hôn trong thôn. Thường lệ, trong các hội hôn ở vùng nông thôn, có dàn âm thanh nên thanh niên lợi dụng biến thành “vũ trường” nhảy nhót với nhau cho vui.

Trong khi đó giữa anh Minh và Tuấn có va chạm do giẫm vào chân nhau. Vậy là giữa hai bên xảy ra cãi cọ dẫn đến xô xát nhưng được mọi người can ngăn, anh Minh và Tuấn đều bỏ đi. Sau đó, anh Minh cùng một số bạn bè rủ nhau ra khu vực cầu 76 ngồi chơi nhưng không ngờ lại ngồi ngay trước cửa quán cắt tóc gội đầu “Anh Tuấn” của Tuấn. Một lát sau, Tuấn đi về nhìn thấy anh Minh, vẫn còn bực bội, tức tối, thế là giữa Tuấn và anh Minh lại xảy ra cãi vã. Tuấn chạy vào trong cửa hiệu vơ con dao nhọn ra đâm anh Minh 2 nhát. Sau khi gây án Tuấn bỏ trốn. Đến 11-3, Tuấn đến Công an huyện Quốc Oai xin đầu thú.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Quốc Oai nhanh chóng xuống hiện trường tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, bắt giữ đối tượng, chuyển giao về Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội.

Theo Kim Sơn (ANTĐ)