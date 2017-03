Án mạng tại nhà trọ

Đội CSĐTTP về TTXH công an quận (CAQ) Tân Bình cử điều tra viên đến hiện trường phối hợp với CAP15 tiến hành điều tra. Một số nhân chứng cho biết, khoảng 22 giờ ngày 3-5-2012, Nguyễn Văn Phong (SN 1986), Nguyễn Văn Quốc (SN 1991, cùng quê Trà Vinh) và Trịnh Văn Chiến (SN 1995, quê Quảng Ninh) cùng ở trong dãy nhà trọ, lao vào đấm đá và đâm nhau loạn xạ. Phong và Quốc bị đâm nhiều nhát, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất, Chiến biến mất sau đó.

Tại Bệnh viện Thống Nhất, bác sĩ cho biết khoảng 23 giờ ngày 3-5-2012 có tiếp nhận ca cấp cứu hai anh em ruột bị vật nhọn bằng kim loại đâm do CAP15, Q.Tân Bình chuyển đến là Phong và Quốc. Phong đã tử vong do vết thương gây thủng tim, Quốc đang nguy kịch nên không thể lấy lời khai. Sau khi tiếp cận nạn nhân, tổng hợp lời khai của nhân chứng và của bố mẹ Chiến, các điều tra viên xác định đây là vụ giết người do mâu thuẫn, thủ phạm chính là Trịnh Văn Chiến đã tẩu thoát.



Trịnh Văn Chiến

Sáng 4-5-2012, Ban chỉ huy CAQ Tân Bình chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH cử trinh sát lên đường đi Thanh Hóa và Quảng Ninh truy bắt hung thủ, vì hai nơi này là nguyên quán và thường trú của cha mẹ Chiến. Cơ quan điều tra vận động gia đình tìm cách liên lạc kêu gọi Chiến ra đầu thú. Trưa 8-5-2012, ông Nhương liên lạc được với Chiến và đưa con đến CAQ Tân Bình đầu thú.

Tại cơ quan điều tra Chiến khai, do cuộc sống ở Quảng Ninh khó khăn nên bố mẹ và anh trai vào thành phố mưu sinh. Chiến ở lại Quảng Ninh đi học và mới vào thành phố được hai tháng thì bố mẹ xảy ra mâu thuẫn. Hai mẹ con Chiến dọn đến phòng trọ 281 Phạm Văn Bạch ở riêng, gần phòng trọ của Phong, Quốc và Thành. Được một thời gian thì bố Chiến đến la lối vợ. Vì gây ồn ào nên Phong, Quốc và Thành phản ứng, Chiến bênh vực bố nên lời qua tiếng lại, gây hiềm khích nhau.

Tối 3-5-2012, Phong, Quốc và Thành nhậu xong thì thấy Chiến đi ngang qua. Phong chửi Chiến vì cho rằng Chiến nhỏ mà “láo”, dám gây sự với đàn anh. Phong bạt tai rồi buộc Chiến quỳ xin lỗi. Bị đánh đau, Chiến chạy ra nhặt cây kéo cũ trước vựa ve chai đâm loạn xạ vào Phong và Quốc. Trong lúc hỗn chiến thì bố Chiến tình cờ xuất hiện xông vào can ngăn, nhưng cũng đành bất lực. Sau khi đâm Phong, Quốc trọng thương, Chiến bỏ trốn.

Trưa 8-5-2012, Chiến liên lạc về nhà và được gia đình động viên ra đầu thú.



Theo TRẦN DU (CATP)