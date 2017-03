Án mạng trên cầu Lệ Bắc vì ly rượu mời

Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 2-9, Công an huyện Krông Pa nhân được tin báo của người dân về vụ án mạng xảy ra trên cầu Lệ Bắc (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa).

Đối tượng Tài và Đạt tại Cơ quan Điều tra. Ảnh: Hoành Sơn





Trước đó, vào lúc 23 giờ cùng ngày, 4 thanh niên gồm Ngô Văn Kiên (SN 1991), Vũ Việt Nam (SN 1990), Lê Đắc Phi (SN 1997) đều trú tại thôn Quỳnh 4, xã Ia Rsai và Ngô Hùng Cường (SN 1981, trú tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) đang tụ tập uống rượu trên hành lang cầu Lệ Bắc thì thấy ba thanh niên là Ngô Thành Đạt (SN 1993), Nguyễn Công Tài (SN 1997) và một người tên Phú cùng trú ở xã Chư Rcăm điều khiển xe máy đến gần nên gọi vào cùng uống rượu.



Trong lúc uống rượu, hai nhóm này đã nảy sinh mâu thuẫn, có lời qua tiếng lại, dọa nạt nhau vì chuyện Tài và Phú không chịu uống rượu khi được mời. Các đối tượng Cường, Tài và Đạt to tiếng cãi nhau. Tiếp đó, hai nhóm này lao vào đánh nhau.



Theo lời khai của Đạt và Tài thì trong lúc ẩu đả, Tài cầm vỏ chai rượu Vodka đánh vào đầu Cường. Đạt rút dao từ trong người đâm loạn xạ vào nhóm đối phương. Đồng thời, Tài bị Nam dùng dao đâm tạo thành nhiều thương tích trên người và Nam cũng bị một vết đâm vào tay phải khâu 3 mũi. Sau đó, các đối tượng này bỏ chạy về nhà.



Đến 0 giờ 30 phút ngày 3-9, khi hay tin Cường đã chết trên đường đi cấp cứu, các đối tượng đã đến cơ quan Công an huyện Krông Pa đầu thú.



Được biết, nạn nhân Ngô Hùng Cường quê ở Thanh Hóa vào lái máy ủi thuê cho một gia đình tại thị trấn Phú Túc. Sau khi xảy ra sự việc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra tổ chức khám nghiệm tử thi và xác định nguyên nhân gây nên cái chết của Cường bởi một vết đâm từ phía sau lưng.



Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hai đối tượng Đạt, Tài cùng hung khí gây án là hai con dao và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.





Theo Hoành Sơn (Gia Lai Online)