Án mạng trong dãy phòng trọ

Nạn nhân là anh Lương Đình Hải (20 tuổi, quê quán: khu 8, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng).

Theo kết quả điều tra ban đầu: Vào lúc 18h30 ngày 24/10, sau khi ngồi nhậu tại nhà của Lương Đình Hải ở ấp Nội Hóa 1, xã Bình An, huyện Dĩ An, Hải tiếp tục chở Hoàng Xuân Trường, Nguyễn Đình Xuân (24 tuổi, quê quán: Hà Tĩnh), Trần Nhật Linh (17 tuổi, quê quán: Lâm Đồng) về nhà của Trường (38/68 ấp Bình Đường 4, xã An Bình, huyện Dĩ An) chơi.

Lúc này, Bùi Văn Thanh ngồi tại phòng của anh Nguyễn Văn Tiến (27 tuổi, quê quán: thôn Tân Bình 2, xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) cùng với Bùi Văn Hải (21 tuổi, quê quán: xã Yên Quang, huyện Nho Quan, Ninh Bình), Nguyễn Duy Lành (29 tuổi, quê quán: Thanh Hóa), Nguyễn Tuy Bảo (23 tuổi, quê quán: xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi).

Bất ngờ, Thanh nhìn thấy "đối thủ" của y. Sẵn có hơi men, hắn bước ra khỏi phòng "hỏi chuyện" Hải. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát. Bùi Văn Hải cầm một cây gỗ dài 1,8m ra tiếp ứng đồng bọn. Bùi Văn Hải dùng hung khí đánh vào người anh Lương Đình Hải. Thanh cũng lao nhanh vào phòng của Nguyễn Xuân Trường lấy một con dao cán gỗ (dài 30cm, bản rộng 4cm) ra đâm anh Lương Đình Hải tới tấp. Quá hoảng sợ, nạn nhân bỏ chạy ra đường. Do vết thương quá nặng, nạn nhân chạy được 15m thì gục ngã. Ngay lập tức, Trường và Linh đưa anh Lương Đình Hải đến Bệnh viện Việt Thắng (quận Thủ Đức, TP HCM) cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, các trinh sát và điều tra viên Công an huyện Dĩ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua rà soát sàng lọc các mối quan hệ của hung thủ, điều tra viên đã thuyết phục được người thân của Thanh vận động y ra đầu thú. Được sự cảm hóa, Thanh đã đến Công an huyện Dĩ An đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, y khai nguyên nhân mâu thuẫn bắt đầu cách đây một tháng, khi anh Lương Đình Hải đến chơi tại phòng trọ của Hoàng Xuân Trường thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, mà đối tượng là người cùng dãy trọ với Trường.

Hiện vụ việc đã được chuyển đến Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương (PC45) tiến hành thụ lý điều tra theo thẩm quyền.





Theo Đức Mừng (CAND)