Án mạng trong lần vùng lên của người vợ bị bạo hành

Công an tỉnh Tiền Giang nhận tin báo một người đàn ông tự sát bằng dao ngay tại nhà. Nạn nhân tên Nguyễn Văn Út (41 tuổi, huyện Cai Lậy). Anh Út sống cùng vợ là Dương Thị Thủy (43 tuổi) và hai con gái tại khu lao động nghèo nằm trên con đường nông thôn đá đỏ. Bản thân Út và vợ không nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì thì làm đó, nhưng cũng không thường xuyên.

Khoảng 5h30 ngày 29/4, khi những người hàng xóm chuẩn bị ra ruộng thì hai con anh ta chạy qua nhờ chở cha đi cấp cứu. Khi anh Phạm Thế Dũng chạy đến thấy anh Út nằm bất động trước sân nhà, trên ngực có một vết đâm.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định anh Út chết do bị đâm thủng tim, gây mất máu cấp. Nơi xảy ra vụ án mạng là căn nhà lá diện tích khoảng 40m2 nằm giữa những căn nhà khác nằm san sát nhau, gọi chung là “nhà tình thương” do chính quyền địa phương cấp cho những người nghèo. Dưới nền đất nhà sau của Út có nhiều vết máu nhỏ giọt kéo dài lên nhà trên. Trên kệ chén nhà anh Út, công an nhìn thấy 3 con dao dài, tất cả đều còn mới và rất sạch.

Dương Thị Thủy bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA TPHCM

Làm việc với vợ và các con anh Út, mọi người đều khai do buồn phiền việc gia đình không có tiền, anh đã bực tức cãi nhau với vợ rồi quẫn trí tự tử. Nhận thấy lời khai của vợ con anh Út có nhiều nghi vấn, cơ quan điều tra lên kế hoạch làm rõ.

Mọi người được tách riêng để lấy lời khai. Xác định người con gái 12 tuổi tên Yến của Út có thể là mấu chốt để làm rõ vụ án, trong quá trình lấy lời khai, điều tra viên mời cô giáo của Yến tham gia giám hộ. Sau 8 giờ làm việc, Yến khai thật sự việc. Cảnh sát sau đó đã bắt bà Thủy về hành vi giết người. Vụ án xuất phát từ bi kịch gia đình mà bao lâu nay Thủy nhẫn nhịn chịu đựng.



Hơn 20 năm trước, khi ở độ tuổi chưa thành niên, Thủy gặp anh Út và chấp nhận bỏ nhà đi theo người tình về sống tại huyện Cai Lậy. Họ có với nhau ba đứa con (con gái lớn đã có chồng, ra ở riêng). Tại địa phương, nhiều người vẫn ngợi khen Thủy là người phụ nữ tần tảo vì chồng, vì con.

Cái nghèo khó luôn bao trùm, vây lấy gia đình Thủy như một vận rủi. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, dần dần giữa anh Út và Thủy thường xảy ra cự cãi. Trong những lần ẩu đả, người chồng thường dùng chổi quét nhà đánh vào đầu và đuổi Thủy đi. Từ đó, Thủy căm hận chồng.



Ngày 29/4, giữa anh Út và Thủy lại xảy ra cãi vã về việc Út không chịu đi làm kiếm tiền mà lại đi chơi lêu lổng, rồi về nhà đánh đập, chửi mắng vợ con. Không kiềm được bản tính hung hăng, nóng nảy, như bao lần trước, anh Út chụp lấy cây chổi và đánh đập Thủy, nhưng hai con can ngăn. Anh Út bỏ lên nhà trên. Thủy cũng xuống nhà dưới để cất con dao mà trước đó dùng để cắt dây giăng mùng.

Rồi hai vợ chồng tiếp tục lời qua tiếng lại, anh Út lại cầm chổi từ nhà trên đi xuống đánh vào đầu Thủy. Nhớ lại chuỗi ngày sống đọa đày bên cạnh người chồng vũ phu, vô trách nhiệm với hàng chục lần bị roi đòn đau đớn, bao nhiêu sự bực tức dồn nén bấy lâu giờ có dịp tuôn trào, sẵn có con dao đang cầm trên tay, Thủy quay lại đâm một nhát vào người Út với ý nghĩ cảnh cáo một lần để biết sợ. Thấy ngực chồng chảy nhiều máu, Thủy ngất xỉu... Cùng lúc, hai con nghe tiếng anh Út rên la vội sang nhà hàng xóm cầu viện nhờ đưa đi cấp cứu...



Sau một lúc tỉnh dậy, Thủy biết đã giết người nên căn dặn con khai báo là ba tự tử vì không chịu nổi cuộc sống túng cùng.

Theo Công an TPHCM